Na Mostecku spustily Lesy ČR zkušební provoz střediska na zpracování zvěřiny

Klobásy, salámy, paštiky, špekáčky a další pochutiny z lesní zvěře vyrábí ve zkušebním provozu nové středisko v obci Klíny na Mostecku, které spadá pod státní podnik Lesy ČR. Produkty z masa z Krušných hor, Lužických hor a Křivoklátska se zatím prodávají v pražských Holešovicích. Od září začne fungovat také e-shop a plánem je produkty rozšířit do dalších prodejen na severu Čech, v Královéhradeckém kraji a ve středních Čechách, řekli zástupci státního podniku a ministerstva zemědělství.

Výstavba moderního provozu vyšla zhruba na 15 milionů korun. V plánu je ročně zpracovat okolo 100 tun masa z jelenů evropských, daňků evropských, srnců obecných, jelenů sika, divokých prasat a muflonů evropských. Letos to bude 70 tun. Ve zkušebním provozu středisko funguje od 4. prosince, podle předpokladu potrvá do května. Plný provoz začne zřejmě letos v červnu. E-shop začne fungovat 1. září, kdy začíná hlavní lovecká sezona. Nabídne okolo 30 výrobků.

Už při oznámení o zahájení zkušebního provozu podle generálního ředitele Lesů ČR Dalibora Šafaříka projevilo zájem tolik prodejců, že se podnik bál, jestli dokáže uspokojit prvotní poptávku. "Proto mě to naplňuje optimismem, že to skutečně tu perspektivu má," řekl ČTK ředitel. Pro Lesy ČR nepůjde o hlavní zdroj rozšiřování výnosů, ale pokud se bude provozům dařit, přispěje to k diverzifikaci výnosů. "Způsobí to, že podnik a jeho ekonomický systém nebude závislý pouze na tržbách z těžby a prodeje dřeva, i když to bude vždycky ten hlavní zdroj," dodal ředitel.

Středisko funguje tak, že se doveze v lese usmrcená zvěř, stáhne se z kůže a následně zpracuje. Pod rukama šesti zaměstnanců vznikají delikatesy, které podle chuti mnohdy zvěřinu ani nepřipomínají. Vedoucí střediska František Türb ČTK řekl, že se zbytky v podobě kostí a kůže vozí do kafilerie. Mezi zbytky jsou i odřezané střely a modřiny, které vznikají při lovu. "Máme osloveného odběratele na kůži, který by chtěl zpracovávat kůži z vysoké zvěře," uvedl vedoucí.

Lesy ČR mají také projekt Z lesa na stůl, kdy si lidé mohou na různých místech v republice koupit nezpracovanou zvěř, což ale mnoho lidí odradí. Podnik chce proto nabídnout už zpracované výrobky. "Myslím si, že to přesně zapadá do koncepce podpory regionálních potravin, zkracování potravinových řetězců, kdy se snažíme podporovat všechny aktivity, aby se potravina dostala co nejkratší cestou ke konečnému spotřebiteli," uvedl tajemník ministra zemědělství Josef Wolf.

Lesy ČR mají v plánu otevřít další větší středisko v Lesním závodě Židlochovice na jižní Moravě. "Maso pro kuchyňskou úpravu a zejména maso z bažantí zvěře, protože Židlochovice jsou tím vyhlášené, tak bude tím hlavním produktem," uzavřel Šafařík.

