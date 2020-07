Na nádvoří radnice v České Lípě vybudovali nádrž na dešťovou vodu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | MÚ Česká Lípa Českolipsko patří v republice k oblastem nejpostiženějším suchem, v posledních letech musela radnice pravidelně v létě vydávat zákaz čerpání vody z potoků a řek.

Na nádvoří radnice v České Lípě vybudovali nádrž na zachytávání dešťové vody. Vejde se do ní přes 5000 litrů vody, která poslouží k zalévání zeleně především v komplexu městských budov na náměstí T.G.M. a v Moskevské ulici. Město se pro zachytávání vody rozhodlo kvůli suchům, která oblast v posledních letech trápí. Jde o pilotní projekt, řekla dnes ČTK mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová. Podobné projekty připravují i v krajském městě Liberci.

Nádrž přišla téměř na 300 000 korun, napojena je na dešťové svody a zachytává tak dešťovou vodu z části střech budov úřadu. "Uvnitř nádrže je čerpadlo a filtr k mechanickému pročištění nachytané vody. Čerpadlem je pak voda vyvedena do dvora radnice. V provozu bude zařízení od jara do podzimu, na zimu se musí odpojit," doplnila mluvčí radnice. Nádrž je na nádvoří od poloviny června a díky intenzivním dešťům je plná.

Českolipsko patří v republice k oblastem nejpostiženějším suchem, v posledních letech musela radnice pravidelně v létě vydávat zákaz čerpání vody z potoků a řek. "Díky nachytané dešťové vodě teď můžeme využít poměrně velké množství vody, která by jinak odtekla do kanálu. V praxi zatím s podobnými projekty příliš zkušeností není," řekla starostka Jitka Volfová (ANO). Se systémem pro zachytávání dešťové vody počítá město i v nové budově úřadu v ulici U Synagogy.

Liberec chce zachytávat dešťovou vodu u rekonstruované Mateřské školy v Ostašově. V plánu jsou tři retenční nádrže za 2,3 milionu korun, na něž chce město žádat dotaci. Projekt by měl navíc pomoci zadržet vodu při přívalových deštích a bránit rozvodnění Ostašovského potoka. Podobně chce radnice stotisícového města řešit využívání dešťové vody také u dalších městských budov. "Byla bych ráda, aby to bylo standardem, pokud budeme realizovat nějaké rekonstrukce nebo tam, kde to bude dávat smysl," řekla náměstkyně primátora Radka Loučková Kotasová (ANO).

