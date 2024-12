Zvířata v Zoo Olomouc si pochutnala na neprodaných vánočních stromcích

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Na vánočních stromcích, které se prodejcům nepodařilo před svátky prodat, si včera pochutnala zvířata v Zoologické zahradě na Svatém Kopečku u Olomouce. Pracovníci jim dnes do výběhů rozvezli na 200 stromků. Šlo hlavně o jedle či borovice. K chuti přišli především kopytníkům, informovala ČTK mluvčí zoo Iveta Gronská.Zahrada přitom přijímala pouze neprodané, tím pádem nenazdobené stromečky. "Tímto povánočním dárkem vzali zavděk kozorožci, velbloudi, zubři, kamzíci a další zvířata," uvedla krmivářka Dana Smičková. Zahrada stromky přijímá pouze od prodejců, neboť u nich je minimalizováno nebezpečí, že po odstrojení zůstane ve větvích cokoliv, co by zvířatům mohlo ublížit, ať už část ozdoby či háček. Stromek by neměl být navíc chemicky ošetřen, příliš zabalen a opatřen cedulkami.

Svěřencům se snažili zaměstnanci zoo zpříjemnit stravu i na Štědrý den, pochutnali si například na potkanech v dýni, ovoci v ledové kouli, červech ukrytých v bambusovém tubusu i na mase zamotaném do hasičských hadic či zavěšeném na kladce; krmné dávky u zvířat však i pro tento den zůstaly v obvyklém množství, aby sváteční hodování nevyústilo v zažívací problémy.

V souvislosti s nadcházejícím koncem roku a tradičními silvestrovskými oslavami apeluje i letos vedení zoo na ohleduplnost, poukazuje na to, že zvířecí smysly jsou podstatně citlivější než ty lidské. "Představme si, že vše, co slyšíme my, slyší zvířata až 50krát intenzivněji. Zvuky ohňostrojů se tak pro ně mohou měnit v nekonečné peklo, které provází zmatenost, neklid, dezorientace," dodala mluvčí zoo.

Olomoucká zoo patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Olomouckém kraji. Na ploše 42 hektarů chová 1828 zvířat v 387 druzích. Zoo loni navštívilo 381.818 lidí, meziročně o 14 107 více. Byla to nejvyšší návštěvnost za posledních 25 let.

