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Na okraji Žďáru nad Sázavou vznikne městská rezervace nad Kamenným rybníkem

7.6.2026 19:27 | ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Sedmihektarové území s Kamenným rybníkem na okraji Žďáru nad Sázavou se do tří let promění v městskou rezervaci. Přibude tam šest tůní, trávu budou spásat ovce a shetlandští poníci. Na projektu za 3,3 milionu korun bude radnice spolupracovat se Sdružením Krajina, dotaci na něj dostala z operačního programu Životní prostředí. Novinářům to dnes řekl žďárský starosta Martin Mrkos (STAN, za Žďár-živé město).
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"Se Sdružením Krajina spolupracujeme dlouhodobě," uvedl starosta. Připomněl již zavedenou pastvu ovcí na svahu pod Zelenou horou.

Cílem nového projektu je proměnit zatím spíš zanedbanou a opomíjenou příměstskou lokalitu, jíž prochází elektrické vedení vysokého napětí. Zlepší se tam přírodní podmínky. "Bude také sloužit veřejnosti jako relaxační, odpočinkový prostor a prostor pro ekovýchovu a vzdělávání," uvedl Mrkos. Rozmístěné tam budou i informační panely.

Práce na proměně území s rybníkem nyní začínají, hotové by měly být do září 2029. "Po skončení projektu bude město zajišťovat jeho udržitelnost minimálně do roku 2034," řekl starosta. Roční náklady na údržbu předpokládá okolo 300 000 korun.

Jde o území mezi silnicemi na Brno a na Jihlavu, které je ve třetí zóně ochrany CHKO Žďárské vrchy. Místy lesnaté pozemky patří městu. Pod elektrickým vedením je přibližně 2,5 hektaru z celkových zhruba sedmi. V průseku nemohou růst stromy. Město ho musí udržovat tak, aby nebylo ohrožené elektrické vedení.

Cílem úprav je vytvořit v lokalitě podmínky pro chráněné druhy rostlin a živočichů. Vysetá tam bude regionální směs travin, vzniknou pásy medonosných rostlin pro včely a jiné opylovače.

Pasení pomůže v nové městské rezervaci potlačovat náletové dřeviny a invazní rostliny. Vedle ovcí v ní budou pastviny pro poníky. "Pastva bude na ploše přibližně pěti hektarů, přibližně by se měla rozšířit asi na šest (hektarů)," řekl Mrkos.

Sdružení Krajina sídlící v Počítkách u Žďáru nad Sázavou se stará o sečení podmáčených luk se vzácnými druhy živočichů a rostlin i o jejich spásání. Buduje například také tůně, vysazuje stromořadí a zabývá se tvorbou regionálního osiva pro louky Žďárských vrchů.

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