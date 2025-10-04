https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-pastvine-divokych-koni-v-np-podyji-nekdo-ponicil-ohradnik-mohli-utect
Na pastvině divokých koní v NP Podyjí někdo poničil ohradník, mohli utéct

4.10.2025 15:25 (ČTK)
Exmoorští poníci na havranické pastvině.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Robert Stejskal / Správa Národního parku Podyjí
Na pastvině divokých koní v národním parku Podyjí u Havraníků někdo poničil ohradník, koně mohli utéct. Správa parku v této souvislosti žádá návštěvníky, aby v terénu respektovali hranice pastviny, uvedla na svém webu. Jde o třetí pastvinu, kterou pro zvířata ochranáři v Podyjí připravili, šest hřebců tam pomáhá s péčí o krajinu a obnovou cenných biotopů. Dvě lokality v Podyjí začali divocí koně z anglického Exmooru spásat už v roce 2018.
 
Problémy ochránci přírody zaznamenali v posledních dnech. Na dvou místech někdo rozpojil pružiny, které propojují elektrický ohradník přes vjezdové brány. Dlouhý úsek ohrady tak byl bez elektřiny. "U hlavní vstupní brány byla dokonce přeříznuta nebo přestřižena vodivá páska, takže ohradník byl v délce více než sto metrů vážně poškozen. Hrozilo, že koně z ohrady uniknou, což by v místě frekventované stezky ohrozilo nejen je samotné, ale také nic netušící kolemjdoucí," uvedla správa parku.

Tyto případy lze podle ochránců přírody dát do souvislosti se zvýšenou návštěvností v podzimní houbařské sezoně. "Prosíme všechny návštěvníky, aby v terénu respektovali hranice pastviny vymezené elektrickým ohradníkem a při vstupu do pastviny, ať už za účelem procházky nebo sběru hub, využívali výhradně určené brány vybavené průchody nebo žebříčky," uvedla správa parku.

Pastviska u Havraníků podléhají zvláštnímu režimu a platí zde návštěvní řád, který si návštěvníci mohou přečíst i u všech vstupních bran. Vstup do ohrady je možný jen pro pěší. Uvnitř pastviny nejsou žádné turisticky značené cesty. Při pohybu na lesní pastvině je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nejlepší je použít pro vstup i výstup stejnou bránu, případně sledovat mapu a použít sousední bránu. Lidé ohradník nemají přelézat, ani s ním nijak manipulovat.

Na pastvině se od dubna pase skupina šesti hřebců exmoorských koní. Podle ochranářů se tam koně úspěšně zabydleli. V lese vyšlapali hustou spleť pěšinek a využívají celý stohektarový prostor.

Národní park Podyjí, jenž spolu s Lednicko-valtickým areálem patří k nejnavštěvovanějším místům Jihomoravského kraje, je oblíbený pro možnosti pěší a cyklistické turistiky. V roce 2000 ho ocenila Rada Evropy Evropským diplomem za příkladnou péči o přírodní dědictví.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
