Na pastvině divokých koní v NP Podyjí někdo poničil ohradník, mohli utéct
Tyto případy lze podle ochránců přírody dát do souvislosti se zvýšenou návštěvností v podzimní houbařské sezoně. "Prosíme všechny návštěvníky, aby v terénu respektovali hranice pastviny vymezené elektrickým ohradníkem a při vstupu do pastviny, ať už za účelem procházky nebo sběru hub, využívali výhradně určené brány vybavené průchody nebo žebříčky," uvedla správa parku.
Pastviska u Havraníků podléhají zvláštnímu režimu a platí zde návštěvní řád, který si návštěvníci mohou přečíst i u všech vstupních bran. Vstup do ohrady je možný jen pro pěší. Uvnitř pastviny nejsou žádné turisticky značené cesty. Při pohybu na lesní pastvině je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nejlepší je použít pro vstup i výstup stejnou bránu, případně sledovat mapu a použít sousední bránu. Lidé ohradník nemají přelézat, ani s ním nijak manipulovat.
Na pastvině se od dubna pase skupina šesti hřebců exmoorských koní. Podle ochranářů se tam koně úspěšně zabydleli. V lese vyšlapali hustou spleť pěšinek a využívají celý stohektarový prostor.
Národní park Podyjí, jenž spolu s Lednicko-valtickým areálem patří k nejnavštěvovanějším místům Jihomoravského kraje, je oblíbený pro možnosti pěší a cyklistické turistiky. V roce 2000 ho ocenila Rada Evropy Evropským diplomem za příkladnou péči o přírodní dědictví.
reklama