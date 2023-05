Na Pastvisku u Lednice byl proti komárům a muchničkám použit selektivní přípravek Diskuse: 5 Foto | Vlastimil Sajfrt / Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Postřik. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V pátek 28. dubna kontaktoval Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR starosta obce Lednice Stanislav Straškrába se žádostí o eliminaci komářích larev v národní přírodní památce Pastvisko u Lednice. Během víkendu tu pracovníci AOPK ČR zajistili aplikaci přípravku VectoBac WDG. Informuje o tom Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.„Zvolený biologický přípravek má tu výhodu, že působí selektivně jen na larvy komárů a muchniček. Právě proto jsme jej mohli v národní přírodní památce použít," vysvětluje Vlastimil Sajfrt z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Použití prostředků proti komárům je také jedním z dotazů, které se často objevují v souvislosti s přípravou vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok. "Jejich použití je v I. a II. zóně CHKO možné na základě výjimek. Ty platí ve všech chráněných krajinných oblastech, které se někdy potýkají s komáří kalamitou – tedy v CHKO Třeboňsko, Litovelské Pomoraví či Poodří,“ vysvětluje Vlastimil Sajfrt. „To, jak by mohla chráněná krajinná oblast na Soutoku vypadat, představujeme z pověření Ministerstva životního prostředí v těchto dnech nejen zdejším obcím, ale také rybářům, významných vlastníkům, Povodí Moravy a spolkům," říká za AOPK Pavel Pešout. Foto | Vlastimil Sajfrt / Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Síťka se zachycenými komáry. "Potkali jsme se se zastupiteli obcí Týnec, Ladná, Kostice, Podivín, Lanžhot nebo Tvrdonice a další jednání jsou naplánována. Zastupitelé Lanžhota také vyrazili do CHKO Litovelské Pomoraví, aby zjistili, jak se v chráněné krajinné oblasti žije. Připravili jsme speciální webové stránky, kde se každý může s plány na vyhlášení CHKO seznámit,“ dodává Pavel Pešout Není to poprvé, co se záměr na vyhlášení CHKO diskutuje. Obce a další subjekty o něm byly oficiálně informovány v posledních letech několikrát – například na setkání zástupce MŽP se starosty v Břeclavi na podzim roku 2021 či na setkání s ministryní v Lanžhotě o rok později. Záměr na velkoplošnou ochranu tohoto území je zakotven i v programovém prohlášení vlády. Cílem předjednání návrhu CHKO je shromáždit připomínky a podněty partnerů a zohlednit je tak, aby návrh představoval co nejširší shodu regionu ještě před zahájením oficiálního procesu vyhlašování ze strany Ministerstva životního prostředí. Chráněná krajinná oblast by měla vzniknout přibližně na 12 tisících hektarech, více než 90 % zdejších lesů je ve vlastnictví státu. Všechny informace jsou k dispozici na soutok.nature.cz. reklama tisknout poslat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk

Všechny komentáře (5)

PH Pavel Hanzl 3.5.2023 17:43
CHKO se pozná podle toho, že se tam plošně stříkají insekticidy, které zničí údajně jen larvy komárů, které jsou základem celého potravního řetězce. Ovšem ve skutečnosti povraždí i vše ostatní. Kdo tohle proboha vymyslel? Co na to ekologické organizace? Proč aspon ony neřvou?

Odpovědět

Karel Zvářal 3.5.2023 19:01
Reaguje na Pavel Hanzl

Jj, ekologie je když... máme čisté čelní sklo, tůně bez komárů, stromy bez mšic a housenek, venkov bez hnojáků a much. Holt, to je ten "pokrok"... Čím více ŽP ničíme, tím více o ekologii žvaníme. Zakrýt krutou pravdu miliony prázdných slov...

Odpovědět

PH Pavel Hanzl 3.5.2023 19:42
Reaguje na Karel Zvářal

Proč nikdo neprotestuje?

Odpovědět

SV Slavomil Vinkler 3.5.2023 18:38
Chce to Národní Park. je to skutečně cenná příroda. CHKO je poměrně bezzubé zařízení. Viz třeba Pálava.

Odpovědět

PH Pavel Hanzl 3.5.2023 19:43
Reaguje na Slavomil Vinkler

Takovou prasárnu přece neůžou dělat nikde.

Odpovědět

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.