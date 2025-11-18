Na rozvoj venkova rozdělí ministerstvo zemědělství z evropských peněz téměř 7,7 miliardy korun
Program rozvoje venkova je financován z prostředků společné zemědělské politiky (SZP). V aktuálním šestém kole programu podali zemědělci od letošního 14. října do 4. listopadu 5966 žádostí za téměř 13,7 miliardy korun, vyplývá z informací na webu Státního zemědělského a intervenčního fondu. Aktuální období SZP trvá od začátku roku 2023 do konce roku 2027.
Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal ČTK řekl, že na rozvoj venkova už ministerstvo ze SZP rozdělilo všechny dostupné peníze, a na roky 2026 a 2027 tak žádné nezbývají. Podle mluvčího MZe Vojtěcha Bílého současné šesté kolo není posledním, v příštím roce se standardně uskuteční dvě kola, tedy jarní a podzimní. Zda bude program pokračovat i v roce 2027, rozhodne ministerstvo podle toho, kolik se nakonec vyčerpá peněz, řekl Bílý ČTK.
"Zájem žadatelů o dotace na rozvoj venkova byl velký. Rozhodl jsem se proto ještě navýšit rozpočet na investice do zemědělských podniků o téměř půl miliardy korun na celkovou sumu 3,5 miliardy korun," řekl Výborný. Kromě přestavby klecových chovů, které budou v Česku od roku 2027 zakázány, MZe rozdělí peníze také na rekonstrukci a stavbu stájí nebo skladů ovoce a zeleniny či nákup nové techniky.
"Posílili jsme rovněž zdroje pro mladé začínající zemědělce, a to o 400 milionů korun na 1,5 miliardy korun. Je to rekordní, historicky nejvyšší částka určená pro mladé zemědělce," uvedl Výborný. Peníze mohou mladí farmáři podle ministra využít třeba na nákup půdy.
Agrární komora souhlasí s tím, že mladé zemědělce je potřeba podporovat. "Nicméně investiční podpora mladých zemědělců je v rámci šestého kola programu rozvoje venkova v praxi možná jen u fyzických osob, přičemž je žádoucí i u osob právnických, kde je s generační obnovou možná ještě větší problém," uvedl. "Je třeba si také uvědomit, že mladé může od podnikání v zemědělství odradit nekonečné množství podmínek pro hospodaření a přebujelá byrokracie, ani jeden z těchto problémů se bohužel končící vládě nepodařilo uspokojivě vyřešit," doplnil.
Další asi 2,1 miliardy korun budou směřovat na investice do zpracování zemědělských produktů, mimo jiné stavbu jatek a mlékáren. Z částky zhruba 2,1 miliardy korun bude podle Výborného asi 700 milionů korun určeno pro malé a střední farmáře, kteří zpracovávají potraviny. Malí a střední potravináři dostanou více než miliardu korun a velké potravinářské podniky okolo 360 milionů korun.
Přibližně 350,1 milionu korun jde na inovační projekty - například nové způsoby výroby - a 261,5 milionu korun na lesní hospodářství. Od roku 2023 bylo na rozvoj venkova ze SZP v Česku podle Výborného rozděleno asi 28 miliard korun.
Společná zemědělská politika mimo jiné určuje, kam bude EU směřovat zemědělskou podporu či jak by měli farmáři hospodařit s půdou. EU přes ni rozděluje stovky miliard eur, v období po roce 2027 má podpora sektoru klesnout asi o 20 procent a má být zavedené zastropování dotací.
