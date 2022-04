Na ruském plynu jsou v EU nejvíc závislé Česká republika a Lotyšsko

Pavel Hanzl 1.4.2022 11:55 Reaguje na Miroslav Vinkler

Ti soudruzi jsou kšeftaři s plynem a stejně jak většina?? evropských kšeftařů s plynem nepochopili, co je Putin zač.

Ani ti Němčouři teda nejsou tak blbí, jako my?



Ten domeček z karet se zřítil už nedávno, v roce 1991, kdy se rozpadlo RVHP, na kterém jsme byli odbytově i surovinově totálně závislí. A věšel se kvůli tomu snad někdo?

Za 5 let jsme na tom byli jak před krizí a za 10 bylo naše HDP na dvojnásobku. Strašíte velmi intenzívně, ale nějak trochu mimo.

Odpovědět