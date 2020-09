Na rypadle ve Vršanech dál protestují aktivisté proti těžbě uhlí Aktualizováno Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Barbora Sommersová / Greenpeace Chceme rychlý konec doby uhelné, žádají aktivisté a aktivistky Greenpeace z rypadla v dole Vršany. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Už druhý den protestuje proti těžbě uhlí osm aktivistů a aktivistek Greenpeace v lomu Vršany na Mostecku. V pondělí v brzkých ranních hodinách obsadili rypadlo, těžbu ale neohrozili. Požadují mimo jiné rychlý konec těžby a spalování uhlí a přechod k obnovitelným zdrojům. Zásoby mají aktivisté ještě na několik dní, řekl TK jeden z nich. Na rypadle od pondělí visí velký transparent s nápisem "konec doby uhelné." "Aktivistky a aktivisté přečkali noc a chystají se na sérii živých vstupů přímo z uhelného dolu," uvedl dnes dopoledne v tiskové zprávě mluvčí české odbočky Greenpeace Lukáš Hrábek. Podle něj chtějí dnešek aktivisté využít ke konfrontaci vládních politiků, především přes sociální sítě. "Nálada panuje dobrá, první noc proběhla v poklidu, počasí nám přálo," doplnil aktivista. V pondělí večer se skupina spojila živě s okolním světem přes sociální sítě. Názory lidí na jejich počin se ale různí. "To je všechno pěkné. Ale jaká navrhují řešení? Jednoduše se řekne, přestaňme používat fosilní paliva, ale co místo nich?" uvedl jeden z komentujících. "Bohužel už asi není jiná cesta než občanská neposlušnost. Pokud chceme budoucnost pro naše děti, musíme bezpodmínečně přestat spalovat fosilní paliva," napsal pod příspěvek jeden z příznivců. Už loni v říjnu několik lidí z hnutí Against Coal na rypadle ve Vršanech takto protestovalo téměř tři dny. Vršanská uhelná na ně nedávno podala žalobu, uvedla v pondělí v tiskové zprávě Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí těžební společnosti Sev.en Energy, které lom patří. Těžba uhlí ale nemusela být kvůli aktivistům zastavena, protože rypadla byla v plánované technologické odstávce. Policie nynější demonstranty v pondělí vyzvala, aby opustili prostor, na což nereagovali. Aktivisté jsou tak podle mluvčí mostecké policie Ludmily Světlákové podezřelí z přestupkového jednání. Podle dnešního vyjádření jednoho z aktivistů policie skupinu vyzvala k opuštění prostoru rypadla pouze jednou, celou noc ale byla na místě. Mluvčí dnes ČTK řekla, že noc byla beze změny, policie nadále místo monitoruje. Aktivisté Greenpeace v prohlášení mimo jiné požadují, aby do roku 2030 přestala výroba elektřiny z uhlí, do roku 2035 žádají kompletní "konec uhlí". Chtějí také zajištění sociálně ohleduplného a spravedlivého přechodu k obnovitelným zdrojům energie pro uhelné regiony a jejich obyvatele. Požadují, aby byly co nejdříve odstaveny uhelné elektrárny, které "jedou na vývoz - například Chvaletice a Počerady". O budoucnosti těžby uhlí jedná tzv. uhelná komise, která se naposledy sešla v červnu v areálu elektrárny Prunéřov na Chomutovsku. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) tehdy uvedl, že do konce letošního roku komise stanoví postup útlumu této těžby. Komise se podle jejího člena Jana Rovenského (za Greenpeace) shodla na tom, že hlavním kritériem při útlumu elektráren by měly být jejich emise skleníkových plynů na jednotku vyrobené energie. Ekologičtí aktivisté budou za rychlý konec spalování uhlí demonstrovat také v sobotu, a to před elektrárnou Počerady na Lounsku. Nedaleko elektrárny, jejímž majitelem bude od roku 2024 rovněž skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače, dnes začína tzv. klimakemp. Aktivisté chtějí dnes živými vstupy pozvat na sobotní demonstraci širokou veřejnost. reklama Tereza Sajdlová tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

