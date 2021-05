Na severu Ruska unikla z poškozeného ropovodu necelá tuna ropy

Foto | Peter Olexa / Peter Olexa / Unsplash TASS rovněž napsal, že podle federálního ministerstva pro mimořádné události nejsou vodní zdroje havárií ohrožené. Na místě probíhají nouzové záchranné práce. Ilustrační obrázek

Na severu Ruska praskl podzemní ropovod, z něhož unikla ropa. Podle prvních informací agentury RIA Novosti představitel pohotovostní služby uvedl, že uniklo 3000 kubických metrů, podle zdroje agentury TASS unikla necelá tuna kapaliny. Okolnosti havárie se zjišťují. Ministerstvo pro mimořádné události naznačilo, že únik nepředstavuje ekologické nebezpečí.

RIA Novosti uvedla, že k mimořádné události došlo na Karamovském ropném poli v Purovské oblasti Jamalo-něneckého autonomního okruhu (JANAO). "Po prasknutí podzemního potrubí o průměru 219 milimetrů unikly tři tisíce kubických metrů ropy," sdělil nejmenovaný pracovník pohotovostní služby. Dodal, že ventily na poškozeném úseku potrubí byly uzavřeny a přeprava ropných produktů pokračuje záložním potrubím.

Společnost Gazpromněfť-Nojabrskněftěgaz později agentuře TASS upřesnila, že z porušeného potrubí shromažďujícího těženou ropu uniklo 0,85 tuny transportované kapaliny (plyn, voda, ropa). Znečištěná plocha je přitom v rozsahu 250 čtverečních metrů.

TASS rovněž napsal, že podle federálního ministerstva pro mimořádné události nejsou vodní zdroje havárií ohrožené. Na místě probíhají nouzové záchranné práce.

Loni v květnu způsobil lokální ekologickou katastrofu masivní únik ropného paliva z tepelné elektrárny v Norilsku na severu evropské části Ruské federace. Uniklo přes 21 000 tun paliva a maziva, které se dostaly do několika řek a do jezera. Šlo o nejzávažnější ekologickou katastrofou v Rusku od roku 1994, kdy v Komijské republice na severu evropské části Ruska uniklo do přírody 94 000 tun ropy.

