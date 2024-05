Na Vranovské přehradě začne sezona oslav 90 let od jejího napuštění

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Na Vranovské přehradě a v jejím okolí bude letos od posledního květnového víkendu připravený bohatý program pro návštěvníky. Destinační agentura ZnojmoRegion s okolními obcemi, správci památek a dalšími partnery připravila projekt Vranovská přehrada 90. Tolik let totiž letos uplynulo od napuštění vodní nádrže na Dyji, řekla Irena Navrkalová z agentury ZnojmoRegion. Cílem je zvýšit povědomí o turisticky atraktivním regionu.Přehradě se přezdívá Moravský Jadran a je díky teplé a čisté vodě a okolní přírodě i památkám velmi oblíbeným letním cílem k výletům a dovoleným. Letošní program by měl přivést na Vranovsko ještě více lidí díky tomu, že se dostanou i na místa, kam za běžných okolností nemohou, zažijí zábavu a dozvědí se o historii přehrady, uvidí staré fotografie. "Program je naplánovaný od konce května až do konce října a je připravený tak, aby si lidé, kdykoliv přijedou, mohli vybrat, co je zajímá a co je baví," řekla Navrkalová. Kompletní program pro jednotlivé dny či pro jednotlivá místa je na webu projektu

Cílem je přitáhnout do regionu ještě více turistů a ukázat jim, že i když jde o odlehlou a hospodářsky znevýhodněnou oblast, je na turisty nachystaná. "Turismus je de facto jediné odvětví, které tady dobře funguje, zaměstnává lidí a dokáže se uživit celoročně. Není tady žádný průmysl, ale je tu velká turistická nabídka na málo kilometrech a když sem člověk přijede, stále tu má co dělat," řekla ČTK předsedkyně agentury ZnojmoRegion Marie Tesařová. Za posledních 20 let tu podle ní vznikla řada nových provozů a při zvýšené poptávce mohou přibýt další.

Nejvíce akcí je připravených na zahajovací víkend 25. a 26. května. V sobotu je možné si rezervovat místo na prodlouženou exkurzi do vodní elektrárny a strojovny přehrady. "Exkurze jsou zdarma a budou se konat po celou sezonu každou sobotu," řekla Navrkalová. Pouze v tuto květnovou sobotu bude možné se podívat do úpravny vody ve Štítarech, i sem je nutné si místo rezervovat. Speciální vycházky si připravil pro zájemce Národní park Podyjí, již v pátek se na zámku ve Vranově otevře výstava s názvem Vranovský zámek v proměnách času. V pátek ve Vranově a v sobotu ve Štítarech bude přednášet Miroslav Vaněk o historii a stavbě přehrady.

V dalších týdnech se uskuteční sportovní, kulturní, hudební či gastronomické akce, pro návštěvníky jsou připravené výletní trasy. "Vytipovali jsme také 16 míst, která je možné navštívit. Zájemci si na nich mohou vyzvednout Vranovský pas a na jednotlivých místech si do něj nechat dát razítko. Když jich získají nejméně devět, mohou jej odevzdat a získat pexeso, které se jinde nebude prodávat. A pokud jej odevzdají se jménem a kontaktem, budeme losovat 1. prosince tři výherce, kteří poletí horkovzdušným balonem, získají ubytovací poukazy a dárkové vouchery, které budou platné po celý příští rok," uvedla Navrkalová.

