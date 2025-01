Na východním pobřeží Indie vyplavilo moře už 600 ohrožených mrtvých želv

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Více než 600 mrtvých želv ohroženého druhu kareta zelenavá vyplavilo moře během posledních týdnů na břeh ve východní části Indie nedaleko města Čennaí. Podobný hromadný úhyn Indie nezažila za poslední desetiletí, napsala agentura AP.Karety zelenavé putují moři a oceány tisíce kilometrů za ideálními podmínkami pro hnízdění na indickém pobřeží. Tento druh ale patří mezi ohrožené, protože počet hnízdních pláží po celém světě se zmenšuje. Navíc často končí ve vlečných rybářských sítích.

Letošní úhyn je nejvyšší od roku 2014, kdy se u jižního pobřeží Indie našlo více než 900 uhynulých karet zelenavých. Vysoký počet mrtvých želv v Čennaí na jihu Indie je podle odborníků s největší pravděpodobností důsledkem nadměrného rybolovu těsně u pobřeží.

Rybáři se ale hájí tím, že je k lovu v této části moře nutí náročnější podmínky od teplejších vod po vyšší provozní náklady. Kvůli silnému větru a rozbouřeným vodám je dražší a náročnější plout za rybolovem do vzdálenějších oblastí moře.

"S rostoucími náklady na palivo musíme utratit téměř 500 000 rupií (asi 139 000 korun) pokaždé, když vyšleme lodě s vlečnými sítěmi na lov ryb," řekl M. E. Raghupátí z Čennaí, který se už 25 let živí rybolovem. "Želvy uctíváme a také nás trápí, že jich tolik umírá, ale musíme zajistit i naše rodiny," dodal.

Raghupátí uvedl, že technologie používané na lodích, stejně jako druhy sítí, byly navrženy výzkumnými organizacemi podporovanými vládou. Schválené podoby sítí a další technologie ale nikdo nezmodernizoval od 60. let 20. století, napsala AP.

Další rybář, K. Bharátí, uvedl, že v této oblasti Bengálského zálivu v posledních několika desetiletích rapidně ubylo ryb kvůli oteplování vody v důsledku klimatických změn a nadměrnému rybolovu.

"Ryby, které jsme tu vídali před 25 lety, už tu nejsou, to je hlavní důvod, proč i velké vlečné lodě připlouvají do oblastí, kam by neměly," řekl. "Tomu by mohla zabránit opatření sloužící ke zvýšení zdrojů ryb, jako je zřizování umělých korálových útesů. A to by také mohlo nepřímo pomoci chránit želvy," dodal.

