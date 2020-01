Na Vysočině dostal hospodář první náhradu za škodu po vlkovi

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | raincarnation40 / Pixabay Na Vysočině byla ve druhé polovině minulého roku vyplacená náhrada i za škodu způsobenou vlkem. Šlo o 15.000 korun za zabité tele. / Ilustrační foto

Na Vysočině byla ve druhé polovině minulého roku vyplacená náhrada i za škodu způsobenou vlkem. Šlo o 15.000 korun za zabité tele, řekl včera novinářům náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD). Podle krajských statistik zveřejňovaných od roku 2003, které se týkají náhrad škod za některé zvláště chráněné živočichy, jde o první takový případ v kraji.

V roce 2019 dostalo na Vysočině za škody způsobené chráněnými živočichy podle údajů kraje 89 hospodářů od státu dohromady 2,983 milionu korun. Největší částka, 2,8 milionu korun, se týkala vyder říčních.

Ochránci přírody loni v listopadu informovali o tom, že vlci zřejmě trvale žijí v okolí Telče na Jihlavsku. Jejich výskyt tam odborníci opakovaně potvrzovali déle než rok. Zaznamenali vlčí vytí i útok na hospodářské zvíře. Vlci v regionu nežili asi 200 let. Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) tehdy upozornil na to, že by chovatelé měli preventivně začít lépe zajišťovat pastviny, na což je možné získat dotaci.

Bobři evropští se v krajské statistice objevili zatím ve čtyřech letech, v každém z nich kraj prověřoval po jedné žádosti týkající se dopadů činnosti těchto zvířat. V loňském druhém pololetí dostal náhradu 9000 korun zemědělec, jemuž se kvůli dřevinám skáceným bobry zaplavila vodou louka, z níž sklízí seno. Uvedl to náměstek hejtmana Pavel Franěk (ANO).

Radní kraje včera projednali náhrady škod po chráněných živočiších z druhé poloviny minulého roku. Uspělo 39 žadatelů, kteří se podělili o 1,3 milionu korun. Kromě škod připsaných vydrám, bobrům nebo vlkovi dostali náhradu i tři žádosti týkající se škod na majetku způsobených kormorány velkými.

