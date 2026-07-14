Na Vysočině klesne podle ministerstva počet akceleračních zón pro větrníky o čtyři na deset
Zůstala také například oblast Dobroutov zahrnující území Dobroutova, Polné, Záborné a Věžničky na Jihlavsku. Obyvatelé Polné loni odmítli stavbu větrných elektráren v referendu, zatímco ve Věžničce se stavbou jednoho větrníku souhlasili, pokud by patřil společenství, v němž by byla i obec.
"My jsme posílali mnoho materiálu, že to nechceme," řekl starosta Dobroutova Václav Vavroušek (za KDU-ČSL). Uvedl, že někteří majitelé pozemků už dostávají finanční nabídky od investora na pronájem pozemků pro větrníky s nepravdivým tvrzením, že záměr schválila obec. Dalibor Stuchlík z Dobroutova, který se problematikou zabývá, ČTK řekl, že více obcí dotčených akceleračními zónami připravuje společné memorandum. Uvedl, že jim vadí, jakým způsobem byly navržené.
MŽP zveřejnilo stanovisko k vymezení akceleračních oblastí pro stavbu fotovoltaických a větrných elektráren v pátek. Z původních 110 oblastí počet snížilo na 61. Ze 49 oblastí pro větrníky je na Vysočině deset a z 12 oblastí pro fotovoltaiku žádná. Výsledný materiál by ministerstvo pro místní rozvoj mělo vládě předložit do konce července.
Na Vysočině MŽP vyřadilo akcelerační oblasti Bukovec a Křeč, které zasahovaly i do jižních Čech, a také Radostín a Kamenička na Žďársku a Jihlavsku. Redukované mají být oblasti Záborná, Jemnice, Jiratice a Dešov.
Do území města Jemnice na Třebíčsku zasahují akcelerační oblasti Jemnice a Jiratice, poblíž jsou navržené další dvě: Lomy a Dešov. Tři z těchto čtyř oblastí se podle ministerstva mají redukovat. "Nevíme, co si úředník představuje pod pojmem redukovat," řekl jemnický starosta Pavel Nevrkla (ODS) v pondělí. Podotkl, že zastupitelstvo města je proti stanovení akceleračních oblastí.
U Kamenice na Jihlavsku byly navržené tři akcelerační oblasti, vypuštěná byla Kamenička. "Jsme rádi," řekla starostka městyse Hana Krejčová (KDU-ČSL). Uvedla, že zbylé dvě oblasti jsou menší a někde tam byli lidé větrníkům naklonění. Podle městyse by ale vzhledem k výšce větrníků měly být hranice těchto oblastí nejméně kilometr od domů, a ne navrhovaných 500 metrů.
Na Vysočině je sedm větrných elektráren, poslední dvě byly postavené v roce 2009.
reklama