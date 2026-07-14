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Na Vysočině klesne podle ministerstva počet akceleračních zón pro větrníky o čtyři na deset

14.7.2026 17:47 | JIHLAVA (ČTK)
Větrná elektrárna
Větrná elektrárna
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | EssjayNZ / Flickr
Na Vysočině se podle zveřejněného stanoviska ministerstva životního prostředí (MŽP) sníží počet akceleračních oblastí, v nichž má být rychlejší a jednodušší povolování větrných elektráren, o čtyři na deset. Čtyři zóny se mají zmenšit. Starostové obcí, které v zónách zůstaly, v anketě ČTK většinou uváděli, že se chtějí vymezení dál bránit. Naopak vyřazení z těchto oblastí nevadí ani některým sídlům, která nejsou proti větrníkům. Podle nich nebude na škodu, když případní investoři absolvují nezkrácené povolovací řízení.
 
U Obrataně na Pelhřimovsku vypadla jedna ze dvou navržených oblastí. Podle starosty Aleše Komárka (nestraník) ale do území obce zasahovala okrajově. Stěžejní zóna Obrataň přes nesouhlasné připomínky obce zůstala. "Budeme zkoušet bojovat dál," řekl.

Zůstala také například oblast Dobroutov zahrnující území Dobroutova, Polné, Záborné a Věžničky na Jihlavsku. Obyvatelé Polné loni odmítli stavbu větrných elektráren v referendu, zatímco ve Věžničce se stavbou jednoho větrníku souhlasili, pokud by patřil společenství, v němž by byla i obec.

"My jsme posílali mnoho materiálu, že to nechceme," řekl starosta Dobroutova Václav Vavroušek (za KDU-ČSL). Uvedl, že někteří majitelé pozemků už dostávají finanční nabídky od investora na pronájem pozemků pro větrníky s nepravdivým tvrzením, že záměr schválila obec. Dalibor Stuchlík z Dobroutova, který se problematikou zabývá, ČTK řekl, že více obcí dotčených akceleračními zónami připravuje společné memorandum. Uvedl, že jim vadí, jakým způsobem byly navržené.

MŽP zveřejnilo stanovisko k vymezení akceleračních oblastí pro stavbu fotovoltaických a větrných elektráren v pátek. Z původních 110 oblastí počet snížilo na 61. Ze 49 oblastí pro větrníky je na Vysočině deset a z 12 oblastí pro fotovoltaiku žádná. Výsledný materiál by ministerstvo pro místní rozvoj mělo vládě předložit do konce července.

Na Vysočině MŽP vyřadilo akcelerační oblasti Bukovec a Křeč, které zasahovaly i do jižních Čech, a také Radostín a Kamenička na Žďársku a Jihlavsku. Redukované mají být oblasti Záborná, Jemnice, Jiratice a Dešov.

Do území města Jemnice na Třebíčsku zasahují akcelerační oblasti Jemnice a Jiratice, poblíž jsou navržené další dvě: Lomy a Dešov. Tři z těchto čtyř oblastí se podle ministerstva mají redukovat. "Nevíme, co si úředník představuje pod pojmem redukovat," řekl jemnický starosta Pavel Nevrkla (ODS) v pondělí. Podotkl, že zastupitelstvo města je proti stanovení akceleračních oblastí.

U Kamenice na Jihlavsku byly navržené tři akcelerační oblasti, vypuštěná byla Kamenička. "Jsme rádi," řekla starostka městyse Hana Krejčová (KDU-ČSL). Uvedla, že zbylé dvě oblasti jsou menší a někde tam byli lidé větrníkům naklonění. Podle městyse by ale vzhledem k výšce větrníků měly být hranice těchto oblastí nejméně kilometr od domů, a ne navrhovaných 500 metrů.

Na Vysočině je sedm větrných elektráren, poslední dvě byly postavené v roce 2009.

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