Na Vysočině čekají lesníci kvůli suchu ztráty na výsadbě
V lesích chybí vláha hlavně na čerstvě zalesněných pozemcích. "Pokud začne pršet teď, tak se to dá ještě zachránit, ale nějaké ztráty už určitě budou," uvedl minulý týden Jiří Svoboda, ředitel Lesního družstva obcí v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku a předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů (SVOL). Podotkl, že pořádně nepršelo dva měsíce, sucho se projevilo zejména tam, kam hodně svítí slunce a kde jsou propustnější půdy.
Jestli bude dál sucho, bude to mít dopad na celkovou kondici lesů. "Riziko kůrovce stoupá, ale ono to má zpoždění," uvedl Svoboda. Kůrovec se nejdřív množí. "Pokud to bude pokračovat, tak se dá očekávat, že do dvou let bude problém, protože ten stres má nějaké zpoždění," řekl.
Průtoky v potocích a řekách, které nejsou ovlivněné odpouštěním z nádrží, byly minulý týden výrazně pod normálem pro tuto část roku. Například Balinka v Balinách byla oproti dlouhodobému průměru na 21 procentech, Oslava v Nedměři na 22 procentech a řeka Jihlava ve Dvorcích na 27 procentech. "Situace je ovšem podobná i v dalších částech našeho povodí," sdělil ČTK Radek Špatka z útvaru vnějších vztahů Povodí Moravy.
Vodárenským přehradám na Vysočině pomohl doplnit zásoby vody zvýšený přítok v únoru. "Od března pak nádrže plní své účely a nadlepšují vodu v tocích," uvedl Špatka. Nejznatelnější pokles hladiny je v nádrži Vír na Svratce, která byla tento týden naplněná ze 79 procent, a v nádrži Hubenov zaplněné z 88 procent. Ostatní vodárenské nádrže byly zaplněné z 90 až 100 procent.
Průtoky ve vodních tocích na Vysočině jsou hluboko pod průměry pro toto období i na území ve správě Povodí Vltavy. "Je to důsledek mizivé zásoby vody ve sněhu v průběhu zimního období a velmi výrazného srážkového deficitu za březen a duben," uvedla mluvčí podniku Pavlína Mertl. Ke zrušení závodů ve vodním slalomu na Trnávce uvedla, že se pro provoz slalomové dráhy využívá voda z nádrže. Vzhledem k současnému přítoku vody nebyl předpoklad, že by se po skončení závodů nádrž zase napustila.
