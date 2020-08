Na zámku v Dobříši skončila rozsáhlá obnova francouzského parku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Na zámku v Dobříši na Příbramsku skončila rozsáhlá rekonstrukce francouzského parku. Opraveny jsou opěrné zdi, cesty a závlahový systém, přibyla zeleň a obnovena byla i sochařská výzdoba. Náklady dosáhly 98 milionů korun, většinu pokryla dotace z EU. Dalších deset milionů nad rámec projektu přidali majitelé z rodiny Colloredo-Mannsfeldů, řekl ČTK ředitel zámku Pavel Krejcárek.

Například opěrné stěny bylo nutné prakticky znovu postavit, protože jejich statický stav byl podle Krejcárka katastrofální. Zrestaurovaná musela být i veškerá zábradlí. Nad rámec projektu se investovalo do mlatových cest, protože původní neměly žádný základ, do exteriérového osvětlení nebo částečně i do závlahy.

Výraznou obnovou prošla oranžerie, v níž se dříve pěstovaly citrusové plody. Dočkala se nové střechy, kompletně nových rozvodů, dlažby a topení. V interiéru přibylo patro, aby se zvětšila výstavní plocha.

Do budoucna má v oranžerii vzniknout kamenosochařská dílna, kde by se restaurovala sochařská výzdoba zámeckého parku od Františka Ignáce Platzera. Počítá se i s expozicemi o vodě, o historii oranžerie, případně o rodině Colloredo-Mannsfeldů. Vedení zámku také jedná s výtvarnicí Emilií Milerovou, vdovou po autorovi kresleného Krtečka Zdeňku Milerovi, o zřízení ateliéru, který by byl zaštítěn jejím jménem.

Rekonstrukce parku trvala 2,5 roku a podílelo se na ní 11 firem. Projektu však předcházely několikaleté přípravy a ani dnes není definitivně u konce, protože se ještě pracuje na obnovení iluzivní malby na severní stěně oranžerie. Dokončena by měla být příští rok v říjnu.

Do opraveného parku už mohou návštěvníci, otevřený je každý den. Oranžerie je ale zatím nepřístupná. Otevře se až příští rok, ale může se stát, že některá její část bude zprovozněna dřív.

Rokokový zámek s výraznou fasádou byl původně v rukou Colloredo-Mannsfeldů, po druhé světové válce se stal kulturním majetkem státu a byl využíván jako Domov spisovatelů. V současnosti ho opět vlastní rodina Colloredo-Mannsfeldů a je přístupný i veřejnosti, která má na výběr z několika prohlídkových okruhů. Součástí zámku je také hotel a restaurace, pořádají se v něm svatby a koncerty a je vyhledávaný i filmaři.

