Nábytkové bance v Liberci pomáhá re-use centrum financovat dopravu

Nábytkové bance Libereckého kraje pomáhá s financováním dopravy re-use centrum, které loni zřídila na místě uzavřené pošty na libereckém sídlišti Kunratická. Díky novému prostoru mohla nábytková banka rozšířit své sklady na dvojnásobek.V někdejší přepážkové hale pošty navíc vznikl obchůdek, kde je možné koupit zajímavé kousky nábytku a dalšího vybavení a na provoz banky tak přispět. Lidé už si sem našli cestu, někteří chodí i pravidelně, řekla dnes ČTK ředitelka banky Jitka Večerníková.

"My jsme v září loňského roku otevřeli veřejnou sbírku, která je nazvaná od lidí k lidem. Právě do té veřejné sbírky, do té naší kasy tady v krámku, lidé hotové peníze dávají. Ty peníze jsou určené pouze na podporu dopravy materiální pomoci," doplnila Večerníková. Nábytková banka má dvě dodávky, kterými sváží nábytek a další věci od dárců a zajišťuje jimi dopravu potřebným. Sbírka financuje nejen pohonné hmoty, ale také četné opravy. "Získat se nám podařilo téměř 180 000 korun," dodala.

V re-use centru lze pořídit drobnosti za desetikoruny, ale třeba i velké kusy nábytku za pár tisícovek. "Máme spoustu zákazníků, kteří se tady ukážou i každý den, protože si myslí, že by tady mohli objevit nějaký klenot, někdy se to i podaří. Pak sem chodí lidé tady ze sídliště, a také bych řekla, že se z toho tady stává turistická atrakce, objevují se tady lidé z celé České republiky," řekla Večerníková. I více než rok po uzavření pošty se podle ní občas objeví někdo, kdo hledá poštu. "Zjistí, že jsme tady my, a když už tady jsou, tak si prostě něco koupí," dodala.

Malý obchod nabízí vybavení do kuchyně, sklo, porcelán, nábytek, doplňky, ale také třeba záclony nebo drobné elektrospotřebiče. Knihy si dnes z re-use centra odnášela paní Veronika, která přiznala, že do nábytkové banky míří i několikrát do měsíce. "Hlavně pro knihy, ale někdy se jdu jen tak potěšit, protože tu mají hezké věci," poznamenala. Dnes měla v tašce kromě knih také hrneček s podšálkem. "Podobný jsem rozbila, tak jsem si tady koupila jiný," podotkla.

Nábytková banka funguje v Liberci od začátku roku 2021, loni rozdělila 113 tun nábytku a dalšího vybavení domácností, zhruba o deset procent méně než v roce 2022, ubylo ukrajinských uprchlíků, kteří pomoc potřebovali. "Teď jsem uzavírala červen, máme pořád kolem 60, 70 žádostí za měsíc. Máme ale větší tým a zvládáme toho víc. Už teď za první půlrok jsme přivezli skoro 90 tun nábytku a 85 tun jsme vyvezli, takže myslím, že za letošní rok ta čísla budou zajímavější než loni," dodala ředitelka nábytkové banky.

