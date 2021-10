Nad Kroměříží vznikne ovocný sad, má pomoci zabránit erozi

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Zemní práce spočívají ve vytvoření mokřadu a takzvaného průlehu s protierozní funkcí. Průleh je mělký, široký a často zatravněný příkop s mírným sklonem proti okolnímu svahu. Ilustrační foto

Nad Těšnovicemi, místní částí Kroměříže, vznikne ovocný sad. Podle představitelů města má spolu s úpravami terénu pomoci zabránit erozi. Odhadované náklady jsou do milionu korun, řekla ČTK pracovnice kroměřížské radnice Šárka Kučerová. V budoucnu by sad s desítkami stromů mohla doplnit také vycházková stezka.

Na zahájené zemní a stavební práce naváže výsadba dřevin. "Protierozní úpravy pole nad Těšnovicemi mají za úkol udržet více vody v krajině a ochránit obec ležící pod svahem před případnými následky srážek. Zároveň je cílem projektu vrátit do krajiny tradiční druhy dřevin, v tomto případě ovocných stromů," řekl místostarosta Vít Peštuka (TOP 09, zvolen za Zdravé Kroměřížsko).

Zemní práce spočívají ve vytvoření mokřadu a takzvaného průlehu s protierozní funkcí. Průleh je mělký, široký a často zatravněný příkop s mírným sklonem proti okolnímu svahu. Nad Těšnovicemi by měl zadržet vodu a sloužit jako její zásobárna pro chystané stromořadí. "Mokřad bude tvořit mělká tůně na konci svahu. První část zemních prací proběhne do konce letošního prosince, práce budou pokračovat od března do listopadu následujícího roku," uvedla Kučerová.

V lokalitě o velikosti zhruba 6,5 hektaru podle ní bude komunitní sad s více než stovkou ovocných stromů, a to převážně švestek, jabloní, třešní a hrušní. Plocha pod stromy je již dnes zatravněna a seče ji Zemědělský podnik Kvasicko.

Kromě sadu může podle vedoucího radničního odboru životního prostředí Petra Vodáka v oblasti do budoucna vzniknout vycházková stezka seznamující návštěvníky s původními dřevinami a živočichy v místě. "Podél protierozních zasakovacích průlehů bude příští rok vysázeno stromořadí všech krajových odrůd třešní, které by měly kvést po dobu osmi 'třešňových týdnů'," uvedl Vodák. Na firmu, která zajistí výsadbu, vyhlásilo město výběrové řízení, jeho výsledek zatím není znám.

