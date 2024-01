Nadace Ivana Dejmala loni podpořila sázení stromů či obnovu rašeliniště

Zdroj | Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody Mezi nejvýznamnější loňské projekty podpořené nadací patří třetí etapa obnovy rašeliniště.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nadace Ivana Dejmala z Liberce v minulém roce na projekty k obnově přírody přispěla třemi miliony korun, jde o obdobnou částku jako v předchozích letech. Nadace loni podpořila sázení stromů či zadržováním vody v krajině. Pokračovala i s podporou ekologické výchovy dětí či kampaní na záchranu tetřívka v Jizerských horách, dodal ředitel nadace Ondřej Petrovský.

Mezi nejvýznamnější loňské projekty podpořené nadací patří třetí etapa obnovy rašeliniště, kterou v národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery v Jizerských horách uskutečňuje Jizersko-ještědský horský spolek. "Tato lokalita byla v minulosti necitlivě odvodňována a cenné území tím dlouhodobě trpělo. Již před časem začal Jizersko-ještědský horský spolek v těchto místech budovat dřevěné přehrážky, které odtoku vody zabraňují. Loni se jich podařilo vybudovat 82," uvedl Petrovský.

Zdroj | Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody Obnova rašeliniště v NPR rašeliniště Jizery.

Pokračoval i mnohaletý projekt, jehož cílem je zejména na Liberecku zvýšit druhovou rozmanitost místních lesů. "I díky našim dárcům je za loňský rok v zemi přes 50.000 nových stromků. Lesy budou díky tomu stabilnější, přirozenější, zdravější a zároveň zvýší retenci vody v krajině," dodal ředitel nadace.

Nadace se sídlem v Liberci vznikla v roce 1993 a jejím původním cílem bylo pomoci při záchraně Jizerských hor poté, co více než 100 kilometrů čtverečných náhorní plošiny bylo po imisní a kůrovcové kalamitě velkoplošně odlesněno. "Dnes už se hory zelenají, 30 let starý pohled na zubožené lesy je minulostí, ale vyhráno ještě zdaleka není. Zvláště v kontextu globální změny klimatu, která doléhá na lidi i přírodu a předkládá nám nové výzvy," uvedl Petrovský. V podpoře projektů na ochranu přírody v Jizerských horách i dalších částech regionu chtějí proto podle něj pokračovat nadále. Za 30 let činnosti nadace podpořila stovky projektů, na které rozdělila skoro 34 milionů korun.

reklama