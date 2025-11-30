https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pardubice-planuji-obnovu-rybnicku-netusilek-mel-nejvic-druhu-obojzivelniku
Pardubice plánují obnovu rybníčku Netušílek, měl nejvíc druhů obojživelníků

30.11.2025 01:30 | PARDUBICE (ČTK)
Město Pardubice plánuje obnovu rybníčku Netušílek, aby se tam mohli vrátit obojživelníci. Podle odborníků se tam vyskytovaly všechny obojživelné druhy, které na Pardubicku žijí, což je hodně neobvyklé. ČTK to řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO). Podle ní stojí za to vodní plochu zachránit, je malá rozsahem, ale velká významem. Momentálně je téměř vyschlá.
 
"Je to hodně neznámý malý rybníček, byli bychom rádi, kdyby se nám ho povedlo obnovit," řekla Klčová. Město musí nejdřív vyčlenit peníze na projekt, což bude nejspíš v příštím roce, a bude také žádat o dotaci, dodala.

Na mimořádnost rybníčku, který se nachází za Starými Čívicemi, upozornil Milan Růžička z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. V pardubickém okrese žije 12 druhů obojživelníků. Když v Netušílku ještě byla voda, odborník je tam objevil všechny. Žil tam čolek velký, blatnice skvrnitá, kuňka obecná, rosnička zelená, skokan štíhlý nebo skokan ostronosý.

Rybníček je takzvaně nebeský, nemá žádný přítok a je napájený pouze vodou ze srážek. Protože se o něj nikdo nestaral, povodňové vlny postupně zničily výpustní zařízení, proto se v něm nezadržuje voda, řekl Růžička.

Pamětníci vzpomínají, že na rybníčku býval chov divokých kachen a myslivci je chodili střílet. Neudržovaný je dlouhá léta, řekl vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča. "Dno rybníčku je silně zaneseno splaveninami z polí. Je potřeba odtěžit sedimenty," řekl Míča. Investiční náklady by se mohly pohybovat okolo 1,5 milionu korun, dodal.

Rybník je hodně mělký, voda se v něm rychle prohřívala, což obojživelníkům svědčilo. "Druhová pestrost je v rybníčku naprosto výjimečná. Svědčilo jim, že je to nepřístupná lokalita, nechodí tam lidé ani se tam nenasazují ryby. Má kvalitní pláž ze stromů a křovin. Kolem je zemědělské hospodaření, ale do lokality se snad moc jedů nedostávalo," řekl Růžička.

Všichni obojživelníci kromě skokana hnědého jsou v ČR zvláště chráněné druhy a jsou na červeném seznamu ohrožených druhů. Obojživelníci hodně rychle ubývají hlavně v místech, kde není volná půda a kde se staví nebo zemědělsky hospodaří. "Po obnovení rybníčku se tam obojživelníci nevrátí hned, ale řekněme další rok by tam mohly žít čtyři až šest druhů," řekl Růžička.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

