Pardubice plánují obnovu rybníčku Netušílek, měl nejvíc druhů obojživelníků
Na mimořádnost rybníčku, který se nachází za Starými Čívicemi, upozornil Milan Růžička z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. V pardubickém okrese žije 12 druhů obojživelníků. Když v Netušílku ještě byla voda, odborník je tam objevil všechny. Žil tam čolek velký, blatnice skvrnitá, kuňka obecná, rosnička zelená, skokan štíhlý nebo skokan ostronosý.
Rybníček je takzvaně nebeský, nemá žádný přítok a je napájený pouze vodou ze srážek. Protože se o něj nikdo nestaral, povodňové vlny postupně zničily výpustní zařízení, proto se v něm nezadržuje voda, řekl Růžička.
Pamětníci vzpomínají, že na rybníčku býval chov divokých kachen a myslivci je chodili střílet. Neudržovaný je dlouhá léta, řekl vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča. "Dno rybníčku je silně zaneseno splaveninami z polí. Je potřeba odtěžit sedimenty," řekl Míča. Investiční náklady by se mohly pohybovat okolo 1,5 milionu korun, dodal.
Rybník je hodně mělký, voda se v něm rychle prohřívala, což obojživelníkům svědčilo. "Druhová pestrost je v rybníčku naprosto výjimečná. Svědčilo jim, že je to nepřístupná lokalita, nechodí tam lidé ani se tam nenasazují ryby. Má kvalitní pláž ze stromů a křovin. Kolem je zemědělské hospodaření, ale do lokality se snad moc jedů nedostávalo," řekl Růžička.
Všichni obojživelníci kromě skokana hnědého jsou v ČR zvláště chráněné druhy a jsou na červeném seznamu ohrožených druhů. Obojživelníci hodně rychle ubývají hlavně v místech, kde není volná půda a kde se staví nebo zemědělsky hospodaří. "Po obnovení rybníčku se tam obojživelníci nevrátí hned, ale řekněme další rok by tam mohly žít čtyři až šest druhů," řekl Růžička.
