Nadace Partnerství v říjnu v grantech rozdělí 9 milionů korun, i na obnovu po tornádu

Nadace Partnerství v říjnu v několika grantech rozdělí devět milionů korun, lidé mohou žádat například až 140 000 korun na zeleň a vodní prvky ve městech v programu Zelené oázy. Peníze poputují i na obnovu zeleně po tornádu na jižní Moravě.

"Již v létě Nadace Partnerství rozdělila 2,5 milionu korun mezi zájemce o výsadbu stromů. Dalších devět milionů korun nyní pomůže v České republice ve zvyšování její odolnosti vůči dopadům změny klimatu. Chtěl bych poděkovat všem odpovědným českým firmám, pro které se začíná stávat životní prostředí tématem číslo jedna; a všem dárcům a neziskovým organizacím, kteří se spojili na podporu dlouhodobé obnovy jižní Moravy, na kterou změna klimatu dopadá obzvlášť tvrdě," uvedl ředitel nadace Petr Kazda.

Nový program pomoci po tornádu na jižní Moravě směřuje do dvou oblastí. Soukromí žadatelé mohou získat až 50 000 na obnovu svých zahrad, právnické osoby až 200 000 korun na výsadbu stromů a keřů na veřejných místech. Uzávěrka žádostí je 1. listopadu. Celkově do této výzvy putují čtyři miliony korun.

Neziskové organizace mohou přihlašovat své projekty do dalšího ročníku grantového programu Pivovary lidem, který má nově pod sebou právě Nadace Partnerství. Plzeňský Prazdroj prostřednictvím tohoto grantového programu 20 let podporuje komunitní život ve třech lokalitách, a to na Plzeňsku, v okolí Velkých Popovic a na severovýchodní Moravě. Kopecký uvedl, že díky spojení s nadací bude letos větší důraz na přírodě blízká témata jako hospodaření s vodou, ekologické soutěže nebo péče o přírodní bohatství.

Letos poprvé mohou místní organizace přihlašovat své projekty i do celostátního grantového programu Na budoucnost, který se zaměřuje na řešení globálního oteplování, hospodaření s vodou, adaptace na změnu klimatu nebo odpady. Další možnost pro žadatelé z celé České republiky otevírá výzva Zelené oázy. Díky ní mohou lidé z vesnic a měst vracet přírodu do města. Získat mohou až 140.000 korun na bylinkové a komunitní zahrady, oživení vnitrobloků, zadržování dešťové vody, naučné stezky či školní parky.

