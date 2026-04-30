Nákladní člun s vyproštěnou velrybou je za polovinou cesty do Severního moře
Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba zvaná Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod. Následně uvázla ještě několikrát, naposledy 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Na stejném místě pak ležel mladý keporkak téměř tři týdny. Minulý týden v pondělí velryba dokázala vyplout z mělčiny, zhruba po dvou hodinách ale znovu uvázla na místě opodál.
Německé úřady v polovině dubna pokusy o záchranu velryby na radu odborníků vzdaly, tolerovaly ale záchrannou operaci soukromé iniciativy. Po několika marných pokusech se v úterý týmu dobrovolníků podařilo dostat velrybu do člunu, jehož nákladní prostor je možné zčásti zatopit. Německá média jej přirovnávají k obřímu pojízdnému akváriu. Keporkaka dobrovolníci dotáhli ke člunu pomocí popruhů. Už dříve vyhloubili více než 100 metrů dlouhé koryto, které pohyb zvířete usnadnilo. Ve středu keporkak dostal GPS lokátor, který umožní jeho další sledování po vypuštění. Informace, kde se pohybuje, ale nebudou veřejné.
Dánské ministerstvo životního prostředí dnes agentuře DPA sdělilo, že by v případě uváznutí velryby na dánském pobřeží v principu postupovalo jinak. Uváznutí velryb na mělčině je podle něj "přirozený jev" a velryby by "neměly být lidskými zásahy zachraňovány nebo rušeny". Také němečtí odborníci na mořskou biologii v posledních týdnech opakovaně vyzývali, aby lide nechali velrybu v klidu na místě, kde uvázla, a poskytovali jí nanejvýš paliativní péči. Nové a nové pokusy o záchranu podle nich kytovce jen stresovaly. "Zdá se, že je zvíře vážně oslabené a i v případě převozu do hlubší vody by nemuselo přežít," uvedli také odborníci z Mezinárodní velrybářské komise (IWC).
Jaromír Mrhal
