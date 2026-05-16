Uhynulá velryba u dánského ostrova Anholt je Timmy, potvrdily úřady
16.5.2026 19:00 (ČTK)
Po vypuštění velryby nebylo jasné, co se s ní stalo. Odborníci hodnotili její dlouhodobé šance na přežití jako velmi nízké. Německé úřady všechny pokusy o záchranu velryby na rady odborníků vzdaly v dubnu. O osud keporkaka se intenzivně zajímala média i veřejnost.
Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba, kterou německá média pojmenovala Timmy, ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a v noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a zvíře mohlo vyplout do hlubších vod. Opakovaně ale zůstávalo vězet na mělčině, naposledy u ostrova Poel nedaleko Wismaru.
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy.