Uhynulá velryba u dánského ostrova Anholt je Timmy, potvrdily úřady

16.5.2026 19:00 (ČTK)
Uhynulá velryba, kterou tento týden vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je keporkak přezdívaný Timmy. Předtím několikrát uvázl na mělčině Baltského moře u německého pobřeží. Na těle kytovce se našlo sledovací zařízení, které na něj bylo předtím připevněno. Podle agentury DPA o tom dnes informovaly ministerstvo životního prostředí severoněmecké spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko a dánský úřad pro životní prostředí.
 
Potápěči z dánské agentury pro ochranu přírody Naturstyrelsen a německý veterinář dnes velrybu znovu prohlédli a potápěli se i pod ní. Ještě v pátek dánský úřad oznámil, že u zvířete nebyl nalezen žádný vysílač. Až obnovené ohledání přineslo dnešní výsledek, jenž také znamená potvrzení toho, že selhala předchozí záchranná operace soukromé iniciativy. Ta s pomocí speciálního člunu velrybu odtáhla na volné moře a 2. května ho vypustila v úžině Skagerrak mezi Dánskem, Švédskem a Norskem.

Po vypuštění velryby nebylo jasné, co se s ní stalo. Odborníci hodnotili její dlouhodobé šance na přežití jako velmi nízké. Německé úřady všechny pokusy o záchranu velryby na rady odborníků vzdaly v dubnu. O osud keporkaka se intenzivně zajímala média i veřejnost.

Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba, kterou německá média pojmenovala Timmy, ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a v noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a zvíře mohlo vyplout do hlubších vod. Opakovaně ale zůstávalo vězet na mělčině, naposledy u ostrova Poel nedaleko Wismaru.

16.5.2026 20:22
A tolik jste tím zasírali tento server a nic z toho.
