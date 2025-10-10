https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/naklady-na-odkanalizovani-obci-kvuli-nadrzi-vlachovice-zaplati-z-90-procent-stat
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Náklady na odkanalizování obcí kvůli nádrži Vlachovice zaplatí z 90 procent stát

10.10.2025 20:58 | ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Odkanalizování devíti obcí a další opatření související s chystanou stavbou vodárenské nádrže Vlachovice na Zlínsku bude z 90 procent financovat stát, Zlínský kraj dá až desetinu. Náklady na odkanalizování se odhadují na miliardu korun, řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Zástupci obcí, Zlínského kraje, ministerstev zemědělství a životního prostředí, Vodovodů a kanalizací Zlín a Povodí Moravy podepsali memorandum o spolupráci při přípravě a výstavbě vodního díla.
 
Vodní dílo Vlachovice bude zdrojem pitné vody pro region. Výstavba by mohla začít v roce 2029, náklady se odhadují na šest miliard korun, uvedl Výborný.

"Povodí Moravy zajistí zpracování projektové dokumentace nezbytné pro povolení a výstavbu čistíren odpadních vod, kanalizačních přivaděčů, oddílné splaškové kanalizace a jednotlivých kanalizačních přípojek v dotčených obcích," uvedl generální ředitel Povodí Moravy David Fína.

Povodí zajistí také zpracování technicko-ekonomické studie variant řešení infrastruktury včetně posouzení provozních modelů. "Dokončení dokumentace pro stavební povolení splaškové kanalizace předpokládáme v prvním čtvrtletí příštího roku a zahájení stavebních prací pak v létě 2027," uvedl Fína.

Ministerstvo zemědělství se zavázalo vypsat dotační program kvůli financování čistíren odpadních vod a splaškové kanalizace včetně jednotlivých přípojek. Zlínský kraj podpoří stavbu kanalizací, vodovodů a silnic v obcích.

"Stavba přehrady je pro náš kraj mimořádně důležitá a jednoznačně ji podporujeme. Jsme připraveni obcím pomoci financovat jejich nezbytné investice vyvolané přípravou vodní nádrže, a to až do výše deseti procent," uvedl hejtman Radim Holiš (ANO).

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu na financování nákladů na pořízení generelu odtokových poměrů a nakládání s dešťovou vodou pro území obcí, alokováno je tam sto milionů korun.

"Pokud ministerstvo financí uvolní další finanční prostředky pro ministerstvo životního prostředí, připravíme i výzvu na realizaci opatření k hospodaření se srážkovou vodou v obcích v souvislosti s výstavbou díla Vlachovice, a to s devadesátiprocentní finanční podporou," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Povodí Moravy pokračuje v projektové přípravě nádrže. "Na konci února 2025 byl dokončen podrobný inženýrsko-geologický průzkum a v květnu 2025 byla podána žádost o stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA). V návaznosti na vydání stanoviska EIA předpokládáme, že žádost o stavební povolení vodního díla bychom podali do konce roku 2026," uvedl Fína.

Výstavba by mohla začít v roce 2029, trvat by měla zhruba pět let. Vykoupeno je 98 procent pozemků. "Dvě procenta tvoří pozemky, které jsou z nějakého důvodu problematické. V krajním případě se může přistoupit i k vyvlastnění, ale budeme se chtít vždy dohodnout," uvedl Fína. Objem nádrže bude přesahovat 29 milionů metrů krychlových vody. Například Brněnská přehrada má objem 17,7 milionu metrů.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Zarostlý břeh Foto: Kichigin Shutterstock Vysoké Mýto obnoví rybník Malý chobot, vznikne v něm opět přírodní biotop Tráva rostoucí na písku Foto: Depositphotos Tábor upravuje prostory bývalé pískovny, vznikne zalesněný prostor s tůňkami Vodní dílo a elektrárna Orlík Foto: ČEZ Stavba přelivu na Orlíku si vyžádá dvouleté uzavření silnice na hrázi přehrady

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Jakub Hruška: "Ukončení" vegetace na strništích

Diskuse: 33

Českomoravská myslivecká jednota: Vyjádření k výskytu medvědů v ČR

Diskuse: 26

Pavel Kmoch: Reakce na tzv. otevřený dopis Ivana Breziny

Romana Šonková: Rostoucí hrozba velkochovu chobotnic a rozšiřování akvakultury masožravých živočichů odhalena

Diskuse: 8

V parku Javorka v České Třebové roste wellness hotel, místní mají smíšené pocity

Odborníci: Nový ministr zemědělství bude nejspíš z hnutí ANO, možná i šéf svazu

Diskuse: 12

Na třech vodních tocích v Novohradských horách a na Šumavě obnovily Lesy ČR přirozený vodní režim

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist