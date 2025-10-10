Náklady na odkanalizování obcí kvůli nádrži Vlachovice zaplatí z 90 procent stát
"Povodí Moravy zajistí zpracování projektové dokumentace nezbytné pro povolení a výstavbu čistíren odpadních vod, kanalizačních přivaděčů, oddílné splaškové kanalizace a jednotlivých kanalizačních přípojek v dotčených obcích," uvedl generální ředitel Povodí Moravy David Fína.
Povodí zajistí také zpracování technicko-ekonomické studie variant řešení infrastruktury včetně posouzení provozních modelů. "Dokončení dokumentace pro stavební povolení splaškové kanalizace předpokládáme v prvním čtvrtletí příštího roku a zahájení stavebních prací pak v létě 2027," uvedl Fína.
Ministerstvo zemědělství se zavázalo vypsat dotační program kvůli financování čistíren odpadních vod a splaškové kanalizace včetně jednotlivých přípojek. Zlínský kraj podpoří stavbu kanalizací, vodovodů a silnic v obcích.
"Stavba přehrady je pro náš kraj mimořádně důležitá a jednoznačně ji podporujeme. Jsme připraveni obcím pomoci financovat jejich nezbytné investice vyvolané přípravou vodní nádrže, a to až do výše deseti procent," uvedl hejtman Radim Holiš (ANO).
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu na financování nákladů na pořízení generelu odtokových poměrů a nakládání s dešťovou vodou pro území obcí, alokováno je tam sto milionů korun.
"Pokud ministerstvo financí uvolní další finanční prostředky pro ministerstvo životního prostředí, připravíme i výzvu na realizaci opatření k hospodaření se srážkovou vodou v obcích v souvislosti s výstavbou díla Vlachovice, a to s devadesátiprocentní finanční podporou," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Povodí Moravy pokračuje v projektové přípravě nádrže. "Na konci února 2025 byl dokončen podrobný inženýrsko-geologický průzkum a v květnu 2025 byla podána žádost o stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA). V návaznosti na vydání stanoviska EIA předpokládáme, že žádost o stavební povolení vodního díla bychom podali do konce roku 2026," uvedl Fína.
Výstavba by mohla začít v roce 2029, trvat by měla zhruba pět let. Vykoupeno je 98 procent pozemků. "Dvě procenta tvoří pozemky, které jsou z nějakého důvodu problematické. V krajním případě se může přistoupit i k vyvlastnění, ale budeme se chtít vždy dohodnout," uvedl Fína. Objem nádrže bude přesahovat 29 milionů metrů krychlových vody. Například Brněnská přehrada má objem 17,7 milionu metrů.
