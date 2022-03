Namibie vyvezla do emirátů 22 slonů prodaných v aukci, ochránci to kritizují

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Namibie poslala do Spojených arabských emirátů (SAE) 22 slonů prodaných soukromníkovi v aukci. Prodej se setkal s kritikou ochránců zvířat, podle nich namibijská vláda prodejem porušuje Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES). Uvádí se to v prohlášení Mezinárodního fondu na ochranu zvířat (IFAW), z nějž citovala agentura DPA.Ochránci přírody zamítli prohlášení, v němž namibijská vláda tvrdí, že do exportu není zapojena. Podle aktivistů by zvířata nemohla být vyvezena bez oficiálního povolení.

CITES nedovoluje vývoz divoce žijících zvířat mimo jejich přirozené prostředí. Na praxi vývozu v minulosti poukázala švýcarská nadace Franze Webera, která uvedla, že se o tom bude jednat na setkání výboru CITES tento týden v Lyonu.

Namibie má 2,3 milionu obyvatel a na jejím území žije nejméně 23 000 slonů. Loni jich tamní vláda na aukcích prodala soukromníkům 57 a pouze 15 z nich zůstalo v Namibii. Argumentem vlády je, že stavy slonů je potřeba snížit, aby se nemnožily konflikty zvířat s lidmi. Hlášeny jsou zejména ze severu země.

Podle místního tisku namibijské úřady v minulých třech letech zaznamenaly každoročně 960 případů, kdy sloni poničili úrodu; při střetech s nimi přišli o život čtyři lidé.

Vláda z aukcí získala 5,9 milionu namibijských dolarů (asi 11 milionů Kč), které investuje do ochrany přírody. Mluvčí ministerstva životního prostředí Romeo Muyunda řekl, že vývozem 22 slonů do Abú Zabí nebyly porušeny mezinárodní ani namibijské zákony.

reklama