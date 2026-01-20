https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/naredena-kejda-na-znojemsku-se-dostala-do-narodniho-parku-podyji
Naředěná kejda na Znojemsku se dostala do národního parku Podyjí

20.1.2026 16:23 | PODMYČE (ČTK)
Diskuse: 1
Vodou naředěná kejda z protržené jímky na farmě u Podmyčí na Znojemsku se řekou Dyjí dostala do národního parku Podyjí. Znečištění dosahovalo dnes před polednem k rakouskému Hardeggu. V pondělí vodohospodáři naměřili ve Vranově nad Dyjí až čtyřnásobné překročení limitů pro amoniak, úhyn ryb ale hlášen nebyl. ČTK to dnes řekla mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Národní park zatím nedokáže odhadnout, jak velké škody by kejda v Dyji mohla napáchat. Z jímky mohlo v pondělí uniknout až 3000 metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů. Část se dostala do Dyje. Případ vyšetřuje policie.
 
Znečištění se posouvá velmi pomalu, postupně se ředí vodou a slábne. Vodohospodáři však mají obavu z toho, že by se mohlo dostat až do znojemské vodárenské nádrže, která zásobuje pitnou vodou Znojmo a okolí. Nádrž je od znečištění stále kilometry daleko. Amoniak, tedy čpavek, ve vodě podle Kučerové postupně oxiduje a vyprchává.

Kejda se Dyjí posouvá ke Znojmu národním parkem. "Pro život v řece jsou to toxické látky, ale jaké bude finální poškození toho společenstva, to nevíme. Nedokážeme to odhadnout. Bude se to zjišťovat dlouho po odejití té vlny znečištění. Úhyn ryb hlášený žádný nemáme, ale to neznamená, že to ty ryby a celé to společenství neovlivní do budoucna. Amoniak může poškozovat žábry, mít vliv na reprodukci," řekl ČTK náměstek ředitele správy parku Zdeněk Mačát.

Znojmo dnes na sociální síti Facebook uvedlo, že dočasně nedoporučuje používat vodu ze studní v okolí Junáckého potoka a v dotčeném úseku toku Dyje v oblasti Vranova nad Dyjí. Přístup k pitné vodě je zajištěn prostřednictvím obce. Ve Vranově je naprostá většina domácností napojena na vodovod.

Protržení jímky na farmě u Podmyčí vyšetřuje policie. "Zahájili jsme úkony trestního pro poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Okolnosti vyhodnocujeme," řekl dnes ČTK mluvčí policie Bohumil Malášek. Proud kejdy zasáhl i několik osobních aut a budovu ve Vranově nad Dyjí. Policie nikoho neobvinila.

Vrchní část jímky s celkovým objemem zhruba 6000 metrů krychlových se protrhla na farmě chovu skotu Zemědělského družstva Petřín, které spadá pod Rhea Holding. Hasiči měli událost nahlášenou v 07:20. "Po náhlé destrukci stěny jímky se uvolnila masivní vlna kejdy, která se údolím šířila směrem k Vranovu nad Dyjí. V ulici Junácká louka došlo k zaplavení jednoho objektu a několika zaparkovaných vozidel. Kontaminace následně postoupila až do toku řeky Dyje," popsal na webu hasičů Jaroslav Mikoška.

Hasiči na místo vyslali mobilní chemickou laboratoř i dronovou službu, zaměřili se na sanační a čerpací práce. Odpoledne síly omezili a místo osvětlovali, aby v odstraňování následků havárie mohl pokračovat provozovatel jímky. Dnes dopoledne na místo znovu vyrazila chemická laboratoř, řekl Mikoška ČTK.

"Snažíme se škody eliminovat, spolupracujeme na tom se všemi složkami, které na místě jsou," řekl ČTK v pondělí ředitel zemědělské společnosti Josef Kolář. Podle něj šlo zhruba o devět let starou betonovou jímku, která měla všechny potřebné revize. "Nebyla úplně plná, jestli za to mohly mrazy, nevím," uvedl ředitel.

Jímka byla podle něj zhruba kilometr od zasažené budovy. Šlo o rekreační budovu používanou jako hlavní budova k táborům, je však obydlená. Podle mluvčí Povodí Moravy Kučerové se kejda nejdříve dostala do Junáckého potoka, který se vlévá do Dyje. Nebyl podle ní zaznamenaný žádný úhyn ryb.

Vodohospodáři nepustili do řeky více vody z Vranovské přehrady, aby se kejda ve vodě ještě víc neředila. "Kejda je dost hustá a drží se u dna. Největší riziko je, že by amoniak, který je v té kejdě obsažen, ohrozil kvalitu vody ve vodárenské nádrži Znojmo, který se nachází pod tím místem. Takže nebudeme nadlepšovat stav vody, ono by se to jen rychleji posunulo k té vodárenské nádrži, což nechceme," uvedla v pondělí Kučerová.

Povodí Moravy Dyji monitoruje, odebírá vzorky z celé řeky od místa havárie až po znojemskou vodárenskou nádrž. Sleduje, jak rychle a v jakých koncentracích amoniak postupuje k vodárenské nádrži. Z Vodní nádrže Znojmo odebírá vodu hlavně tamní vodárenská společnost, která ji upravuje a zásobuje pitnou vodou Znojmo a okolní obce.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Karel Zvářal

Karel Zvářal

20.1.2026 17:35
Kejda? Jejda!

A kolik amoniaku se splaví/lo do potoků a řek v dobách, kdy to nikdo "neřešil", na každém dvoře prasátko, drůbež, ovce...? Pršelo častěji než dnes, čističek nebylo... Z čeho asi prospívají řasy a hydrofyty?

Za pole bez hnoje a řeky s minerální vodou!-)
