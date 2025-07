Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu nově vede Jiban Kumar

Zdroj | CARC – Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu In vitro kultury v různých kultivačních nádobách.

Novým ředitelem Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu (CARC) se stal Jiban Kumar. Do funkce ho na začátku července uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Kumar ve vedení nahradil Mikuláše Madarase, bývalého ředitele ústavu rostlinné výroby, který měl za úkol pracovat zejména na integraci centra, které vzniklo začátkem letošního roku sloučením tří různých ústavů. Madaras se nyní vrátí do vědy a výzkumu, Kumar se chce ve své nové funkci zaměřit například na posilování kvalifikovaných pracovníků a rozvíjení výzkumu.Kumar je podle Výborného respektovaný virolog rostlin, který působil na Akademii věd ČR či na vědecké instituci ve Francii a má zkušenosti i s vedením výzkumných týmů. "Je to pro mě velká čest i výzva," řekl ke svému zvolení Kumar. Vytvoření nového centra vnímá jako příležitost vybudovat mezioborové instituce a rozvíjet jeho činnosti.

Zvolení nového ředitele zhruba po půl roce fungování nového ústavu bylo podle Výborného předem domluvené. Madaras se měl postarat o efektivní sloučení, což se podle ministra podařilo. "Ukazuje se už během toho prvního půl roku velká míra efektivity tohoto kroku a tohoto opatření. To, že jsme o něm rozhodli, tak byl správný krok, například v rámci podávání výzkumných projektů ta větší možnost synergie jednoznačně je," řekl Výborný.

Sloučení Výzkumného ústavu potravinářského Praha a Výzkumného ústavu zemědělské techniky do Výzkumného ústavu rostlinné výroby mělo přinést nejen zvýšení efektivity vědy a výzkumu, snazší zapojování do mezinárodních projektů a získávání evropských dotačních podpor, ale i úsporu pro státní rozpočet, a to až ve výši milionů korun ročně.

Ohledně integrace ústavů a ekonomické i finanční efektivitě nového ústavu nechal ministr vypracovat audit, dokončen by měl být do konce letošního roku. "Na základě vyhodnocení tohoto auditu počítáme s tím, že v prvním čtvrtletí roku 2026 budeme uvažovat o tom, jak s národním centrem dál, kde a co je potřebuje posílit, více projit, kam by celé národní centrum mělo směřovat," dodal Výborný.

Mezi hlavní cíle Národního centra patří připravit zemědělství na výzvy vyvolané změnami životního prostředí či technologickým vývojem a pomáhat českým farmářům a potravinářům v posílení konkurenceschopnosti. Vědecké týmy se zaměřují zejména na aplikovaný výzkum, jehož cílem je praktické využití v zemědělství a potravinářství.

