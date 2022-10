Návrh daně z mimořádných zisků je podle Greenpeace příliš mírný

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Artush / Shutterstock Peníze na energii

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Plán ministerstva financí zdanit mimořádné zisky energetických společností je podle ekologické organizace Greenpeace nedostatečný. Navržené zdanění je nízké a daň by se měla vybírat už za letošek, nikoliv až od příštího roku, uvedli zástupci Greenpeace. Aktivisté také nechtějí, aby se při stanovení hranice nadměrných zisků počítaly do průměru rok 2022 a roky následující, tedy období vysokých cen energií.

Ministerstvo financí navrhne daň z mimořádných zisků od ledna 2023 na dobu tří let pro společnosti z energetiky, bankovnictví, petrolejářství a těžby fosilních paliv. Zvláštní daň bude fungovat jako 60procentní daňová přirážka aplikovaná na nadměrný zisk těchto firem stanovený jako rozdíl mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeným o 20 procent. Od daně si kabinet slibuje výnos do rozpočtu 85 miliard korun v roce 2023 a dalších 15 miliard Kč z cenových stropů pro výrobce energií podle návrhu Evropské komise.

Mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek míní, že výběr daně od roku 2023 nedává smysl. Poznamenal, že ceny energií začaly růst už loni a po konci firmy Bohemia Energy skončil zhruba milion odběratelů elektřiny a plynu u dodavatelů poslední instance. "Ruská agrese na Ukrajině, která vyhnala ceny energií do astronomických výšek, pak začala již v únoru. Mnozí lidé tak mají celý letošní rok problémy platit vysoké zálohy a účty za energie a skládají se na extrémně vysoké zisky energetických korporací," řekl Hrábek.

Koordinátor energetické kampaně Greenpeace Jaroslav Bican ocenil myšlenku na zdanění vybraných firem, mělo by však podle něj být co nejvyšší. "Proto navrhujeme, aby mimořádné zisky energetických firem byly zdaněné stoprocentně a už od roku 2022. Vláda by měla vybrat co nejvíce peněz, aby mohla maximálně pomoci lidem, na které současná krize dopadá nejtíživěji," uvedl Bican. Podle Bicana by domácnostem nejvíce ohroženým energetickou chudobou měl stát zaplatit zateplení a instalaci solárních panelů na střechy právě z peněz ze zdanění mimořádných zisků.

Podle Greenpeace je také problematické využít k výpočtu hranice nadměrných zisků letošní rok a následující roky. Aktivisté míní, že hranici je třeba fixovat podle zisků firem před počátkem energetické krize a zdražením energií. Organizace ale uvítala mechanismus návrhu, který má zabránit obcházení mimořádné daně, a to že by se daň dotkla jen velkých korporací. "Pozitivní také je, že je vláda nechce danit jednorázově, ale dlouhodobějším zdaněním až do roku 2025," uzavřeli aktivisté.

reklama