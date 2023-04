Návrh zákona o hlubinném úložišti zasluhuje přepracovat, míní dotčené obce

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | SÚRAO

Návrh zákona o hlubinném úložišti by pode starosty Dolní Cerekve na Jihlavsku Zdeňka Dvořáka bylo ideální kompletně přepracovat, nebo alespoň prosadit jeho pozměňovací návrh. První čtení zákona se ve Sněmovně očekává tento týden. Obce by si představovaly větší kompetence při rozhodování o stavbě úložiště. Zatím jsou vybrané čtyři možné lokality, Dolní Cerekev patří do jedné z nich označované jako Hrádek. V sobotu obec společně s dalšími organizátory pořádala sedmý ročník Dne proti úložišti. Lidé v ochranných oblecích se při něm vydali do míst navrhovaných pro budoucí provozní budovy úložiště.

"Máme vypracovaný komplexní pozměňovací návrh. Vyjednáváme s poslanci, kteří by se za náš návrh postavili," řekl Dvořák. Návrh podle něho žádá i to, aby se obce staly účastníky řízení už při povolování hlubinných vrtů.

Na setkání u Dolní Cerekve v sobotu dopoledne přišlo přes sto lidí. Často se shodli na tom, že nevidí smysl v trvalém uložení materiálu, který by ještě mohl být energetickým zdrojem, pod zem. Pracovat by se spíš mělo na technických inovacích, které by umožnily jeho další využití. Je to i názor Vladimíra Fialy z Rohozné, účastníka akce u Dolní Cerekve. Nelíbí se mu ani to, že pro úložiště jsou vybrané hustě obydlené lokality, raději by ho viděl v areálech už dotčených energetickou výrobou. "(Jaderná elektrárna) Dukovany má po životnosti, budou se stavět další bloky. Co se stane s těmi areály stávajících bloků, proč neadaptovat tohle místo?" řekl Fiala.

Obdobné setkání jako v lokalitě Hrádek se konalo i na dalších třech místech, které jsou vybrané jako možná plocha pro hlubinné úložiště - Březový potok v Pošumaví, Horka na Třebíčsku a Janoch na Českobudějovicku.

Podle Oldřicha Svobody ze spolku Zdravý domov Vysočina, který je organizátorem setkání v Budišově na Třebíčsku, je důležité obyvatele pravidelně informovat o tom, jak jednání o úložišti pokračují, jaká se připravuje legislativa a jaké kroky dělají obce, které se zavázaly v souladu s názorem místních proti úložišti postupovat.

Legislativa by podle něho měla dát při rozhodování větší pravomoce obcím a navrhované kompenzace by neměly směřovat jen ve prospěch obcí, ale konkrétních obyvatel, kteří se rozhodnou z blízkosti úložiště odstěhovat.

I podle starosty Rudíkova z lokality Horka na Třebíčsku je důležité, aby v rozhodovacím procesu měly obce zásadní slovo. Hrozba vysloveného nesouhlasu by podle něho vedla předem k pečlivější práci při přípravě a důslednému vypořádávání námitek. "Ale tahle cesta - kašleme na vás, jedeme si pořád svou cestou - ta nepovede nikdy k ničemu. Dokud nepostaví obce na nějaké rovnoprávné partnerství, tak to nemůže fungovat. Pokud na konci souhlas obcí bude, tak to bude na všechny bič vést proces správně," řekl Souček.

Stavbu hlubinného úložiště, v němž by měly být trvale uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, připravuje státní Správa úložišť radioaktivních odpadů. Místo pro trvalé uložení radioaktivního odpadu se hledá od 90. let minulého století. Nyní je výběr zúžený na čtyři lokality. Náklady na vybudování komplexu, jehož stěžejní část má být přibližně půl kilometru pod povrchem, podle starších odhadů přesáhnou 100 miliard korun.

