Návštěvu Vysočiny začal prezident Pavel na observatoři Košetice na Pelhřimovsku
Observatoř Košetice tvoří profesionální meteorologická stanice, mezi hlavní aktivity patří rovněž měření kvality ovzduší. Kromě zařazení do sítě stanic Státního imisního monitoringu observatoř zajišťuje měření pro mezinárodní programy. Protože je v krajině bez významných zdrojů znečištění ovzduší, představuje lokalitu s takzvanou pozaďovou úrovní znečištění.
Pracoviště je součástí mezinárodní výzkumné infrastruktury ACTRIS a její české části. Podle květnové zprávy ČHMÚ se observatoř Košetice stala nově 40. globální stanicí mezinárodního programu Global Atmosphere Watch (GAW), který koordinuje Světová meteorologická organizace (WMO). Program propojuje měřicí stanice po celém světě a zajišťuje dlouhodobé sledování složení atmosféry, kvality ovzduší a vybraných charakteristik atmosféry podle společných mezinárodních pravidel. Observatoř se tak podle zprávy řadí mezi vybraná pracoviště, která splňují nejpřísnější mezinárodní požadavky na přesnost, stabilitu a srovnatelnost dat.
Budovy observatoře v Košeticích byly dokončené v roce 1988, nyní má šest kmenových zaměstnanců. Atmosférický stožár byl v blízkosti stanice dokončený v roce 2013.
Prezident přijel na observatoř v 9:00, pak pokračoval do Jihlavy. Dnes se ještě setká se zástupci města a kraje, na Žďársku navštíví diecézní centrum mládeže v Osové Bítýšce a První brněnskou strojírnu ve Velké Bíteši. Program ukončí debatou s občany v Třebíči.
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