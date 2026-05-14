Nawrocki chce, aby se v Polsku konalo referendum o unijním Green Dealu

14.5.2026 01:25 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | adnovak / pixabay.com
Polský euroskeptický prezident Karol Nawrocki chce, aby se v Polsku konalo referendum o klimatické politice Evropské unie známé jako Green Deal. Návrh Nawrockého, který má blízko k národněkonzervativní opozici, musí podpořit Senát, kde mají ale většinu strany proevropské vládní koalice.
 
Nawrocki navrhuje, aby se referendum konalo 27. září a voliči v něm odpovídali na otázku, zda jsou "pro realizaci unijní klimatické politiky, které vedla k růstu životních nákladů, cen energií i vyšším nákladům na podnikání a zemědělskou činnost".

Polský prezident zdůraznil, že jím navrhované referendum "není proti ochraně životního prostředí nebo našemu členství ve sjednocené Evropě". Poláci podle něho mají právo rozhodnout o tempu změn, jejich rozsahu i nákladech na ně. "Je to rozhodnutí pro budoucnost, pro normálnost a hlavně je to výraz práva na svobodné a suverénní rozhodování o vlastním osudu," prohlásil Nawrocki.

Deník Rzeczpospolita na svých internetových stránkách připomíná, že Nawrocki Green Deal kritizoval už během loňské kampaně před prezidentskými volbami, kdy o něm mluvil jako o "ekologickém šílenství" a sliboval k němu referendum. V době boje o voličské hlasy opatrně podporoval rozvoj využívání energie z obnovitelných zdrojů a s mnohem větším nadšením mluvil o polském uhlí, které označil za "černé zlato". Rozvoj Polska si nedokáže představit bez jaderných elektráren.

Ministryně životního prostředí Paulina Hennigová-Klosková v reakci na plány Nawrockého na sociální síti X napsala, že "nezmění klimatickou politiku Evropy. Nepřispějí k posilování odolnosti Polska vůči změně klimatu, neobnoví vodní zdroje". Návrh vypsat referendum označila za "politickou ztrátu paměti", protože EU se na dlouhodobých klimatických cílech shodla v době, kdy byla v Polsku u moci vláda nyní opoziční strany Právo a spravedlnost, jejímž je Nawrocki blízkým spojencem.

