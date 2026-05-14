Nawrocki chce, aby se v Polsku konalo referendum o unijním Green Dealu
Polský prezident zdůraznil, že jím navrhované referendum "není proti ochraně životního prostředí nebo našemu členství ve sjednocené Evropě". Poláci podle něho mají právo rozhodnout o tempu změn, jejich rozsahu i nákladech na ně. "Je to rozhodnutí pro budoucnost, pro normálnost a hlavně je to výraz práva na svobodné a suverénní rozhodování o vlastním osudu," prohlásil Nawrocki.
Deník Rzeczpospolita na svých internetových stránkách připomíná, že Nawrocki Green Deal kritizoval už během loňské kampaně před prezidentskými volbami, kdy o něm mluvil jako o "ekologickém šílenství" a sliboval k němu referendum. V době boje o voličské hlasy opatrně podporoval rozvoj využívání energie z obnovitelných zdrojů a s mnohem větším nadšením mluvil o polském uhlí, které označil za "černé zlato". Rozvoj Polska si nedokáže představit bez jaderných elektráren.
Ministryně životního prostředí Paulina Hennigová-Klosková v reakci na plány Nawrockého na sociální síti X napsala, že "nezmění klimatickou politiku Evropy. Nepřispějí k posilování odolnosti Polska vůči změně klimatu, neobnoví vodní zdroje". Návrh vypsat referendum označila za "politickou ztrátu paměti", protože EU se na dlouhodobých klimatických cílech shodla v době, kdy byla v Polsku u moci vláda nyní opoziční strany Právo a spravedlnost, jejímž je Nawrocki blízkým spojencem.
