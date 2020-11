Nedaleko Doks srazilo auto vlčici

Stanislav Korpass 9.11.2020 20:23

Kecy Ladislava Pořízka,pro městské naivní přátele zeleného údolí.Vlk je vrcholový predátor a tak se i chová.Vyhledává nejednodušší kořist,kde mu nehrozí zranění Pokud opakovaně napadne ovce,nebo jiná hospodářská zvířata a je úspěšný,stává se z něho potravní specialista,a chovateli nepomůže nic.Místo vysvětlování a šíření polopravd o dotacích a proplácení škod ,by měl pan Pořízek a jeho soudruzi vybrat postiženého farmáře,vybudovat na vlastní náklady účinnou ochranu podle svých rad,zakoupit smečku pasteveckých psů,ty vycvičit a zavést do praxe ,a pak přihlížet,jak rady a nápady nefungují,protože vlk není na rozdíl soudruhů vlkomilců idiot.A zadávená ovce ,kráva ,potrhaný pes nebo koník, je zatím nejmenší problém.Vlk i ostatní predátoři samozřejmě do přírody patří,ale proto jsou zřízeny národní parky,nebude to trvat dlouho a v kulturní krajině bude určitě nutná regulace,která již probíhá i když zatím jen auty.Je otázka,kolik a co nás to všechny bude stát,než zjistíme ,že se naši předci nemýlili.

