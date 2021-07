Nedaleko řecké metropole evakuovali dvě obce kvůli lesním požárům

Evakuaci dvou obcí nedaleko Atén nařídily místní úřady kvůli lesním požárům, které vypukly severovýchodně od řecké metropole. Lidé v oblasti také dostali varování prostřednictvím sms zpráv, aby raději nevycházeli ven a zavřeli okna kvůli kouři z hořících lesů. Další požár vegetace na jihovýchodním předměstí Atén se hasičům už podařilo uhasit, napsala agentura ANA-MPA. Podle ní hasiči za posledních 24 hodin zasahovali v celé zemi u 40 lesních požárů.

Operace hasičů asi 30 kilometrů od Atén začala kolem poledne. Práci jim ale ztěžuje silný vítr a velmi teplý vzduch, který dnes začal proudit do země z Afriky. Na místě je sedm desítek požárníků, s ohněm bojují pozemní jednotky i čtyři letadla a pět vrtulníků. Pomáhají také dobrovolníci.

Vlna veder, kdy meteorologové očekávají na jihu Řecka teploty až 44 stupňů Celsia, má v Řecku trvat zhruba týden.

Greek authorities warn citizens of several areas in Athens to "be ready to follow instructions" as forest fire rages at Mount Pentelihttps://t.co/OoJLYPQwva