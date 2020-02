Nedostatek baterií v Číně ohrozí produkci elektromobilů v Evropě

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jose Oller / Flickr Omezení výroby baterií v Číně by mohlo ohrozit letošní produkci elektromobilů v evropských automobilkách. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Omezení výroby baterií v Číně by mohlo ohrozit letošní produkci elektromobilů v evropských automobilkách. To může zkomplikovat plnění emisních limitů. Limity platí od letošního roku a výrobcům za jejich nesplnění hrozí vysoké sankce. Včera to řekl výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.

"Rizikem pro české dodavatele jsou však hrozící výpadky produkce u zahraničních odběratelů, zejména v Německu. Výpadky především u dodávek baterií pak mohou napříč Evropou zkomplikovat produkci elektromobilů. Pokud se tento výpadek nepodaří v průběhu roku dohnat, může to následně zkomplikovat naplnění přísných limitů, které letos vstoupily v platnost," uvedl Petzl.

Elektromobil a plug-in hybrid má v nabídce od konce minulého roku i Škoda Auto. Jejich prodejem snižuje automobilka průměr emisí za celou flotilu nabízených modelů.

Plnění emisních cílů se počítá podle průměru emisí za celou flotilu vozů vyráběných výrobcem. Průměr se automobilky snaží snížit vozy s úspornějšími spalovacími motory, ale i zařazením hybridů a elektromobilů do nabídky. Aby Česko plnilo emisní cíle, muselo by se v ČR v roce 2025 prodávat 21 procent aut na elektřinu.

Průměrné emise CO2 v Evropě se v roce 2018 pohybovaly kolem 120,4 gramu na kilometr. O deset let dříve to bylo okolo 160 gramů. Emisní limity zatím žádná země neplní. Nejnižší má podle údajů z roku 2018 Nizozemsko se 105,5 gramů, Česko má průměr kolem 125,6 gramu.

České výrobce autodílů opatření kvůli koronaviru většinou přímo neohrožují. Dovoz součástek z Číny u nich podle analytiků České spořitelny tvoří jen zhruba dvě procenta. V Německu je to ale 18 procent.

V souvislosti s omezením výroby v Číně se zastavila kontejnerová doprava, což podle dopravců znamená omezení výroby v řadě továren a výpadek zakázek pro dopravu. "Některé provozy mají zásoby pouze na pár dní a jsou na dodávkách z Číny závislé, svou výrobu tedy budou muset omezit," uvedl mluvčí sdružení autodopravců Česmad Bohemia Martin Felix.

reklama