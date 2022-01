Nejcennější partie Jeseníků hlídají ochránci přírody společně s policisty

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ochranáři poukazují na to, že základním pravidlem pro pěší, skialpinisty, běžkaře, snowboardisty a další je respektovat celoroční zákaz vstupu mimo značené trasy v národních přírodních rezervacích - jde o širokou oblast Pradědu, oblast Šeráku - Keprníku, Králického Sněžníku, Rejvízu a Skřítku. Při dodržení tohoto pravidla se turisté vyhnou i nebezpečným lavinovým katastrům.

Nejcennější partie Jeseníků střeží před neukázněnými zimními turisty ochránci přírody společně s policisty. Kombinované terénní hlídky mají kromě ochrany přírody být i prevencí proti zbytečným úrazům, řekl ČTK vedoucí Správy CHKO Jeseníky Petr Šaj. Podobnou cestou se vydali ochránci přírody i v předchozích letech, neukázněným turistům v nejvyšších partiích Jeseníků udělili desítky pokut. Řada z nich se pohybovala v nejcennějších místech rezervace.

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Jeseníky má 740 kilometrů čtverečních, po většině území mohou lidé chodit bez jakýchkoli omezení. "Ty nejcennější partie - národní přírodní rezervace, kam se kvůli zachování zdejší přírody může jen po značených cestách, tvoří jen pět procent celé CHKO. Mnozí lidé mají pocit, že pokud je sníh, mohou kamkoli. Svou jízdou ve volném terénu ale hranami lyží poničí množství odrůstajících mladých stromků a ruší vzácné druhy živočichů ve velmi náročném zimním období," řekl Šaj.

Ochránci přírody se snaží většinu přestupků vyřešit na místě domluvou, mohou však udělit i několikatisícové blokové pokuty. K tomuto kroku přistoupili například minulý týden, kdy jejich hlídka narazila na dva horolezce, kteří se vydali v Jeseníkách s mačkami a cepíny do nitra rezervace, do centra Velké kotliny. "Věnovali se celodennímu zimnímu lezení na laně v místě, kde přesně před rokem tragicky zahynul mladý skialpinista. Vyrazili přesto, že si byli zákazu vstupu do rezervace předem vědomi," popsali zástupci CHKO.

Šaj navíc upozornil na to, že důvodem omezení vstupu je zde vedle ochrany jedné z nejcennějších lokalit Jeseníků také hledisko bezpečnostní. Jde totiž o nejaktivnější lavinový prostor v Jeseníkách. "Při odchodu z lokality jejich (horolezců) totožnost zjistila stráž přírody. Protože ochrana přírody spolupracuje s Policií ČR, byla v dosahu i její hlídka. V tomto týdnu dostali pokutu v celkové výši 20 000 korun. Velkou část přestupků přitom řešíme domluvou, protože víme, že lidé mnohdy dělají chyby pouze z neznalosti. V tomto případě ale horolezci při projednávání přestupku uznali, že o zákazu vstupu věděli předem," dodal Šaj.

Foto | Petr Šaj / Agentura ochrany přírody a krajiny

Ochranáři poukazují na to, že základním pravidlem pro pěší, skialpinisty, běžkaře, snowboardisty a další je respektovat celoroční zákaz vstupu mimo značené trasy v národních přírodních rezervacích - jde o širokou oblast Pradědu, oblast Šeráku - Keprníku, Králického Sněžníku, Rejvízu a Skřítku. Při dodržení tohoto pravidla se turisté vyhnou i nebezpečným lavinovým katastrům.

