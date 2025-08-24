Nejhezčí německá turistická stezka letošního roku je hned za českými hranicemi
Stezka pojmenovaná po jednom z nejznámějších německých romantických malířů Casparovi Davidovi Friedrichovi vede po patnáctikilometrovém okruhu mezi vesnicemi Krippen a Schöna, těsně za česko-saskou hranicí u Hřenska. Část vede podél toku Labe, ve vyšších partiích poskytuje výhled na skalní města Saského Švýcarska, ale i dál do Českého Švýcarska.
Ve vsi Krippen strávil Friedrich léto 1813. Na procházkách po okolí nasbíral inspiraci pro řadu svých pozdějších děl, na kterých jsou zachyceny i některé hory na české straně. Motivy z Českosaského Švýcarska jsou i na jeho nejznámější olejomalbě Poutník nad mořem mlhy.
Nové informační tabule na stezku přibyly v loňském roce, kdy si Německo připomínalo 250. výročí Friedrichova narození. Na svět přišel nejznámější německý krajinář v roce 1774 v Greifswaldu, zemřel v roce 1840 v Drážďanech.
