https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nejhezci-nemecka-turisticka-stezka-letosniho-roku-je-hned-za-ceskymi-hranicemi
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Nejhezčí německá turistická stezka letošního roku je hned za českými hranicemi

24.8.2025 00:59 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | enbodenumer / Flickr
Nejkrásnější turistická stezka v Německu leží jen několik desítek metrů za českými hranicemi. Prestižní titul, který pravidelně udělují čtenáři časopisu Wandermagazin, získala letos Stezka Caspara Davida Friedricha v Saském Švýcarsku.
 
"Sasko je skvělá země pro pěší turistiku - a zvláštním klenotem je Saské Švýcarsko," uvedla k ocenění stezky v kategorii jednodenních výletů saská ministryně kultury a cestovního ruchu Barbara Klepschová.

Stezka pojmenovaná po jednom z nejznámějších německých romantických malířů Casparovi Davidovi Friedrichovi vede po patnáctikilometrovém okruhu mezi vesnicemi Krippen a Schöna, těsně za česko-saskou hranicí u Hřenska. Část vede podél toku Labe, ve vyšších partiích poskytuje výhled na skalní města Saského Švýcarska, ale i dál do Českého Švýcarska.

Ve vsi Krippen strávil Friedrich léto 1813. Na procházkách po okolí nasbíral inspiraci pro řadu svých pozdějších děl, na kterých jsou zachyceny i některé hory na české straně. Motivy z Českosaského Švýcarska jsou i na jeho nejznámější olejomalbě Poutník nad mořem mlhy.

Nové informační tabule na stezku přibyly v loňském roce, kdy si Německo připomínalo 250. výročí Friedrichova narození. Na svět přišel nejznámější německý krajinář v roce 1774 v Greifswaldu, zemřel v roce 1840 v Drážďanech.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Skalní město a přírodní památka Tiské stěny Foto: Huhulenik Wikimedia Commons Vstupenku do Tiských stěn na Ústecku lze koupit on-line,obec se tak brání návalu Pravčická brána Foto: Jiri Sebek Flickr Návštěvnost Českého Švýcarska se tři roky po největším lesním požáru v ČR různí Edmundova soutěska Foto: elPadawan Flickr Na lístky na Edmundovu soutěsku v Hřensku čekali lidé z různých koutů světa

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ministerstvo chce rozšířit program dotací na likvidaci azbestu i pro fyzické osoby

Diskuse: 1

Petr Kalla: Uschlé stromy u Šutky jako varování pro budoucnost městské zeleně a příklad potřebné změny ve výsadbách

Diskuse: 36

Z krajiny mizí ptáci, nejvíce z polí a luk. Ubývat ale začali také z lesů

Diskuse: 199

Jaroslav Kolařík: Veteranizace stromů: definice, význam a kontroverze

Diskuse: 42

Los Emil, který putoval po Česku, byl spatřen v Dolních Rakousích

Diskuse: 7

Dobrovolníci pomáhali zvýšit biodiverzitu lesa. Aby se tu dařilo i obyvatelům světlin, starých stromů a mrtvého dřeva

Diskuse: 9

Pavla Setničková: Krajský úřad zastavil nevhodný developerský záměr na Šumavě

Diskuse: 10
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist