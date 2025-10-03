https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nejmene-odpadu-na-jihu-cech-vyprodukovaly-pisek-chvalsiny-a-stritez
Nejméně odpadu na jihu Čech vyprodukovaly Písek, Chvalšiny a Střítež

3.10.2025 23:24 (ČTK)
Nejméně směsného odpadu loni v Jihočeském kraji vyprodukovali obyvatelé Písku, Chvalšin a Stříteže na Českokrumlovsku. Obce zvítězily ve svých kategoriích podle počtu obyvatel. Vyplývá to z krajských výsledků 11. ročníku soutěže Odpadový Oskar, kterou pořádá nezisková organizace Arnika a které je dnes zveřejnila. Cílem soutěže je motivovat obce ke kvalitnímu odpadovému hospodářství.
 
"Obce, které obsadily přední příčky, spojuje jeden zásadní prvek, zavedené motivační systémy odměňující domácnosti za nižší produkci směsného odpadu a aktivní třídění. Zkušenosti z praxe jednoznačně potvrzují, že právě tento přístup představuje nejúčinnější cestu ke snižování množství komunálního odpadu," uvedla Arnika. Ocenění mohou dostat obce, které produkují méně než 150 kilogramů směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok.

V kategorii nad 5000 obyvatel zvítězil Písek se 144,8 kilogramu směsného odpadu na obyvatele. "Dlouhodobě a systematicky pracují na zkvalitňování svého odpadového hospodářství a díky tomu město dlouhodobě třídí kolem 60 procent svých odpadů, přičemž těchto výsledků dosahuje za vysoce podprůměrných nákladů. Za svůj přístup bylo město oceněno Odpadovým Oskarem jako příklad dobré praxe," uvedla Arnika. Na druhém místě bylo Milevsko a třetí Prachatice.

Mezi obcemi od 1000 do 5000 obyvatel zvítězily Chvalšiny s 54 kilogramy před Lhenicemi na Prachaticku a Roudným na Českobudějovicku. "Obec Chvalšiny vykazuje nejnižší produkci zbytkového odpadu nejen v kraji, ale i v celorepublikovém měřítku. Ačkoli se nachází v blízkosti turisticky vytíženého regionu, dokázala díky efektivní spolupráci s občany udržovat minimální produkci zbytkového odpadu a byla za to oceněna jako příklad dobré praxe," uvedla Arnika.

V kategorii obcí do 1000 obyvatel měla loni nejméně směsného odpadu Střítež, 70,3 kilogramu. Za ní se umístily Omlenice na Českokrumlovsku a Stehlovice na Písecku.

