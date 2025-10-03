Nejméně odpadu na jihu Čech vyprodukovaly Písek, Chvalšiny a Střítež
V kategorii nad 5000 obyvatel zvítězil Písek se 144,8 kilogramu směsného odpadu na obyvatele. "Dlouhodobě a systematicky pracují na zkvalitňování svého odpadového hospodářství a díky tomu město dlouhodobě třídí kolem 60 procent svých odpadů, přičemž těchto výsledků dosahuje za vysoce podprůměrných nákladů. Za svůj přístup bylo město oceněno Odpadovým Oskarem jako příklad dobré praxe," uvedla Arnika. Na druhém místě bylo Milevsko a třetí Prachatice.
Mezi obcemi od 1000 do 5000 obyvatel zvítězily Chvalšiny s 54 kilogramy před Lhenicemi na Prachaticku a Roudným na Českobudějovicku. "Obec Chvalšiny vykazuje nejnižší produkci zbytkového odpadu nejen v kraji, ale i v celorepublikovém měřítku. Ačkoli se nachází v blízkosti turisticky vytíženého regionu, dokázala díky efektivní spolupráci s občany udržovat minimální produkci zbytkového odpadu a byla za to oceněna jako příklad dobré praxe," uvedla Arnika.
V kategorii obcí do 1000 obyvatel měla loni nejméně směsného odpadu Střítež, 70,3 kilogramu. Za ní se umístily Omlenice na Českokrumlovsku a Stehlovice na Písecku.
