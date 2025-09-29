Nejméně směsného odpadu v hradeckém kraji z měst produkuje Červený Kostelec
Za Červeným Kostelcem se v kategorii měst umístily šestitisícový Kostelec nad Orlicí na Rychnovsku se 131,3 kilogramu směsného odpadu na obyvatele a dvanáctitisícové Vrchlabí na Trutnovsku s 131,5 kilogramu. V Červeném Kostelci je podle Arniky zavedený motivační systém, kdy lidé za svoz odpadů platí podle toho, kolik odpadů vyhodí.
"Celkem je v kraji již osm sídel nad 5000 obyvatel s produkcí směsného odpadu pod 150 kilogramů na obyvatele," uvedla Arnika. Kromě obou Kostelců a Vrchlabí jsou to ještě Dvůr Králové nad Labem, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, Broumov a Hronov. Hranici 150 kilogramů na osobu se blíží i krajské město Hradec Králové.
Mezi obcemi od 1000 do 5000 obyvatel zvítězila Javornice na Rychnovsku s 92,2 kilogramu před Hajnicemi na Trutnovsku s 98 kilogramy a Svobodou nad Úpou na Trutnovsku se 119,9 kilogramu.
V kategorii obcí do 1000 obyvatel měla loni nejméně směsného odpadu Dolní Brusnice na Trutnovsku, a to 58,7 kilogramu na obyvatele a rok. Za ní následovaly Horní Brusnice na Trutnovsku se 71,1 kilogramu a Mokré na Rychnovsku se 74,5 kilogramu.
