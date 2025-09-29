https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nejmene-smesneho-odpadu-v-hradeckem-kraji-z-mest-produkuje-cerveny-kostelec
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Nejméně směsného odpadu v hradeckém kraji z měst produkuje Červený Kostelec

29.9.2025 19:00 | HRADEC KRÁLOVÉ (ČTK)
Nejméně směsného odpadu v Královéhradeckém kraji mezi městy nad 5000 obyvatel loni vyprodukoval osmitisícový Červený Kostelec na Náchodsku. V černých popelnicích v Červeném Kostelci skončilo v průměru 125,5 kilogramu směsného odpadu na obyvatele. Vyplývá to z krajských výsledků 11. ročníku soutěže Odpadový Oskar, kterou pořádá nezisková organizace Arnika. Cílem soutěže je motivovat obce ke kvalitnímu odpadovému hospodářství.
 
Ocenění mohou dostat obce, které produkují méně než 150 kilogramů směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok. Takové obce a města podle Arniky mají vysokou úroveň recyklace a v odpadovém hospodářství veřejnost dobře motivují a komunikují s ní.

Za Červeným Kostelcem se v kategorii měst umístily šestitisícový Kostelec nad Orlicí na Rychnovsku se 131,3 kilogramu směsného odpadu na obyvatele a dvanáctitisícové Vrchlabí na Trutnovsku s 131,5 kilogramu. V Červeném Kostelci je podle Arniky zavedený motivační systém, kdy lidé za svoz odpadů platí podle toho, kolik odpadů vyhodí.

"Celkem je v kraji již osm sídel nad 5000 obyvatel s produkcí směsného odpadu pod 150 kilogramů na obyvatele," uvedla Arnika. Kromě obou Kostelců a Vrchlabí jsou to ještě Dvůr Králové nad Labem, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, Broumov a Hronov. Hranici 150 kilogramů na osobu se blíží i krajské město Hradec Králové.

Mezi obcemi od 1000 do 5000 obyvatel zvítězila Javornice na Rychnovsku s 92,2 kilogramu před Hajnicemi na Trutnovsku s 98 kilogramy a Svobodou nad Úpou na Trutnovsku se 119,9 kilogramu.

V kategorii obcí do 1000 obyvatel měla loni nejméně směsného odpadu Dolní Brusnice na Trutnovsku, a to 58,7 kilogramu na obyvatele a rok. Za ní následovaly Horní Brusnice na Trutnovsku se 71,1 kilogramu a Mokré na Rychnovsku se 74,5 kilogramu.

