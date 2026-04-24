Nejsilnější El Niňo za poslední roky bude letos sužovat Asii, varují předpovědi
Japonský meteorologický úřad odhaduje na 70 procent pravděpodobnost výskytu El Niňa v létě na severní polokouli, zatímco čínští klimatičtí odborníci se obávají, že by mohl přetrvávat až do konce roku. Indie očekává poprvé za tři roky podprůměrné monzunové deště.
"V některých částech Austrálie a Indie již pozorujeme horko a sucho," řekl meteorolog švýcarské meteorologické firmy Meteomatics Chris Hyde. "Naposledy jsme podobné signály viděli během silného El Niňa v letech 2015 až 2016," řekl Hyde a dodal, že zmíněné dvě země spolu s jihovýchodní Asií patří k regionům nejsnadněji podléhajícím El Niňu a nejpravděpodobněji vykazují první příznaky.
Zemědělci v některých australských státech Nový Jižní Wales a Queensland už byli po měsících nízkých srážek nuceni omezit setí pšenice a řepky. "Naše sezona se úplně zhroutila," řekl Pat Ryan, který pěstuje plodiny a chová dobytek poblíž Merriwy v Novém Jižním Walesu."Už tři nebo čtyři měsíce jsme neměli žádný slušný déšť," řekl Ryan.
Předpovědi ukazují, že v Austrálii, čtvrtém největším vývozci pšenice a druhém největším dodavateli řepky na světě, bude v příštích několika měsících ještě více sucha.
Suché počasí v jihovýchodní Asii také ohrožuje produkci palmového oleje a rýže. "Hlavní dopad na palmový olej se projeví o šest až patnáct měsíců později v důsledku cyklu plodin,“ řekl M.R. Chandran, zástupce průmyslu v Kuala Lumpuru, hlavním městě Malajsie, která je spolu se sousední Indonésií jedním z největších světových producentů. Silnější a delší jev El Niňo by podle něj mohl vést k poklesu produkce o pět až 12 procent.
V Indii by podprůměrné monzunové deště od června do září mohly omezit výnosy letních plodin, jako jsou rýže, bavlna a sója, a zároveň snížit vlhkost půdy pro ozimé plodiny jako pšenice a řepka. "Celá sezóna bude pod normálem," očekává Hyde. "V Indii existuje potenciál pro silné sucho, zejména v srpnu a září," obává se. Letošní monzuny do regionu podle Hydea pravděpodobně přinesou srážky, které budou jen na 70 až 90 procentech průměru.
El Niňo by naopak mohl způsobit více srážek v Evropě a ve Spojených státech, zejména během sklizně kukuřice a sóji v USA. Zatímco silnější deště v Americe mohou kompenzovat některé zemědělské ztráty v Asii, nadměrné srážky a záplavy mohou narušit sklizeň a zhoršit kvalitu obilovin a olejnin.
"V Evropě, pokud budeme mít letos v létě hodně deště, by to mohlo být příznivé pro kukuřici," řekl analytik společnosti Expana Benoît Fayaud.
