Největší světový producent masa čelí obvinění z odlesňování Amazonie

16.10.2025 19:18 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Největší světový producent masa, společnost JBS, je podle organizace Human Rights Watch (HRW) zapojen do nezákonného odlesňování, zabírání půdy a porušování lidských práv v brazilské Amazonii. Dobytek firma podle HRW získávala ze soukromých rančů nacházejících se v chráněných oblastech, informovala televizní stanice Al-Džazíra. Společnost JBS podle ní na žádost o komentář neodpověděla.
 
Lidskoprávní organizace ve středu vydala 86stránkovou zprávu zaměřenou na severobrazilský stát Pará, kde se příští měsíc uskuteční každoroční klimatická konference OSN COP30. Podle zprávy HRW firma skrývala původ hovězího dobytka, který byl chován na nelegálně odlesněné půdě.

"Nemůžeme se stoprocentní jistotou říci, že dobytek, který JBS nakoupila od svých přímých dodavatelů, je tentýž, který pochází z nelegálních chovů – ale totéž nemůže tvrdit ani JBS," řekla vedoucí výzkumnice pro oblast životního prostředí v HRW Luciana Téllezová stanici Al-Džazíra. Dodala, že je to problém, jelikož masokombinát JBS nese odpovědnost za to, co nakupuje.

Zpráva HRW je součástí rozsáhlého souboru studií zabývajících se dopadem zemědělství na amazonský deštný prales. V posledních letech se chov dobytka stal hlavním zdrojem kácení pralesů. Právě v severobrazilském státě Pará byly od roku 2016 zaznamenány nejvyšší úrovně odlesňování v brazilské Amazonii. Jen v roce 2024 bylo v Pará poškozeno přes 17.000 kilometrů čtverečních lesa, což podle HRW představuje nárůst o 421 procent oproti předchozímu roku.

Důvodů odlesňování je mnoho. Kromě rozšiřování zemědělské půdy ničí deštný prales také například ilegální těžba zlata. O půdu, kterou využívají farmáři a těžaři, zároveň přicházejí domorodé kmeny, které jsou tak vyháněny ze svých domovů.

Amazonský prales bývá označován za zelené plíce Země a asi 60 procent jeho rozlohy leží na území Brazílie. Podle BBC ničení pralesa, který hraje zásadní roli při pohlcování uhlíku a je biologicky velmi rozmanitý, bude mít závažné dopady na životní prostředí.

Brazilské úřady vykácely 13kilometrový pás v amazonském pralese, na kterém vznikne čtyřproudová dálnice. Po ní by se lidé měli dostat do města Belém, kde se v listopadu koná klimatická konference COP30 a očekává se na ní několik desítek tisíc politiků, vědců a aktivistů. Kritici namítají, že taková forma odlesňování je v rozporu se samotným účelem klimatického summitu, uvedla stanice BBC.

Pražská EVVOluce

