Největší světový producent masa čelí obvinění z odlesňování Amazonie
"Nemůžeme se stoprocentní jistotou říci, že dobytek, který JBS nakoupila od svých přímých dodavatelů, je tentýž, který pochází z nelegálních chovů – ale totéž nemůže tvrdit ani JBS," řekla vedoucí výzkumnice pro oblast životního prostředí v HRW Luciana Téllezová stanici Al-Džazíra. Dodala, že je to problém, jelikož masokombinát JBS nese odpovědnost za to, co nakupuje.
Zpráva HRW je součástí rozsáhlého souboru studií zabývajících se dopadem zemědělství na amazonský deštný prales. V posledních letech se chov dobytka stal hlavním zdrojem kácení pralesů. Právě v severobrazilském státě Pará byly od roku 2016 zaznamenány nejvyšší úrovně odlesňování v brazilské Amazonii. Jen v roce 2024 bylo v Pará poškozeno přes 17.000 kilometrů čtverečních lesa, což podle HRW představuje nárůst o 421 procent oproti předchozímu roku.
Důvodů odlesňování je mnoho. Kromě rozšiřování zemědělské půdy ničí deštný prales také například ilegální těžba zlata. O půdu, kterou využívají farmáři a těžaři, zároveň přicházejí domorodé kmeny, které jsou tak vyháněny ze svých domovů.
Amazonský prales bývá označován za zelené plíce Země a asi 60 procent jeho rozlohy leží na území Brazílie. Podle BBC ničení pralesa, který hraje zásadní roli při pohlcování uhlíku a je biologicky velmi rozmanitý, bude mít závažné dopady na životní prostředí.
Brazilské úřady vykácely 13kilometrový pás v amazonském pralese, na kterém vznikne čtyřproudová dálnice. Po ní by se lidé měli dostat do města Belém, kde se v listopadu koná klimatická konference COP30 a očekává se na ní několik desítek tisíc politiků, vědců a aktivistů. Kritici namítají, že taková forma odlesňování je v rozporu se samotným účelem klimatického summitu, uvedla stanice BBC.
