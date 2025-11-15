Největší výskyt potkanů v Praze zaznamenali deratizátoři v okolí stavenišť
"Žádná městská část nebyla mimořádným výskytem hlodavců zasažena. Větší množství jsme zaznamenali pouze v okolí velkých stavebních projektů po celém území metropole," uvedl mluvčí.
Povinnost hubit škodlivé hlodavce je stanovena zákonem o ochraně veřejného zdraví. Náklady zhruba milion korun ročně hradí město. Nástrahy kladou zaměstnanci PVK výhradně do kanalizace, nikoliv na povrch.
V pražské kanalizační síti žije několik milionů potkanů. Pravidelnou deratizací se podle Mrázka daří udržovat jejich počet na přiměřené úrovni. Potkani žijí i na povrchu okolo popelnic a v neošetřované zeleni, kam lidé vyhazují odpadky. Potkany vyhání na povrch také zvýšený stavební ruch. "Dalšími problémovými místy jsou lokality obývané bezdomovci, kteří na pořádek příliš nehledí," dodal Mrázek.
