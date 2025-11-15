https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nejvetsi-vyskyt-potkanu-v-praze-zaznamenali-deratizatori-v-okoli-stavenist
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Největší výskyt potkanů v Praze zaznamenali deratizátoři v okolí stavenišť

15.11.2025 00:39 | PRAHA (ČTK)
Deratizátoři Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) letos zaznamenali největší výskyt potkanů v okolí stavenišť. V žádné z 57 městských částí nebyl v porovnání s ostatními zaznamenán výrazně vyšší počet hlodavců. ČTK to sdělil mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Pravidelná deratizace se koná v hlavním městě každoročně od začátku dubna do konce října.
 
Deratizátoři letos rozmístili v metropoli na 13 500 místech zhruba 1620 kilogramů jedu. Takzvané deratizační jednotky pokládají pracovníci do kanalizačních vstupů. O prázdninách a v druhé polovině října se deratizátoři věnovali kontrolám lokalit se zvýšeným výskytem potkanů, a pokud to bylo třeba, ošetřili je podle dodatečných požadavků hygieniků či odborů životního prostředí městských částí, uvedl Mrázek.

"Žádná městská část nebyla mimořádným výskytem hlodavců zasažena. Větší množství jsme zaznamenali pouze v okolí velkých stavebních projektů po celém území metropole," uvedl mluvčí.

Povinnost hubit škodlivé hlodavce je stanovena zákonem o ochraně veřejného zdraví. Náklady zhruba milion korun ročně hradí město. Nástrahy kladou zaměstnanci PVK výhradně do kanalizace, nikoliv na povrch.

V pražské kanalizační síti žije několik milionů potkanů. Pravidelnou deratizací se podle Mrázka daří udržovat jejich počet na přiměřené úrovni. Potkani žijí i na povrchu okolo popelnic a v neošetřované zeleni, kam lidé vyhazují odpadky. Potkany vyhání na povrch také zvýšený stavební ruch. "Dalšími problémovými místy jsou lokality obývané bezdomovci, kteří na pořádek příliš nehledí," dodal Mrázek.

Dále čtěte |
Online diskuse

Pražská EVVOluce

