Některé divize německé firmy Gazprom Germania nedostávají z Ruska plyn

Některé divize německé společnosti Gazprom Germania v důsledku ruských sankcí nedostávají z Ruska žádný plyn. Oznámil to německý ministr hospodářství Robert Habeck. Dodal nicméně, že Německo si zajistilo alternativní dodávky a dokáže se s tímto výpadkem vypořádat.

Ruský státní plynárenský gigant Gazprom nedávno ve společnosti Gazprom Germania ukončil svou účast. Německo následně ustanovilo správcem firmy Gazprom Germania spolkovou agenturu pro síťové služby Bundesnetzagentur (BNetzA). Ve středu pak ruská vláda informovala o uvalení sankcí na společnost Gazprom Germania a zhruba tři desítky jejích divizí.

Ruský Gazprom uvedl, že pokračuje v dodávkách plynu přes Ukrajinu do Evropy prostřednictvím propojovacího bodu Sudža. Předpokládá však, že objem dodávek dnes klesne na 50,6 milionu krychlových metrů ze středečních 72 milionů. Gazprom rovněž upozornil, že Ukrajina odmítla žádost o dodávky plynu přes stanici Sochranovka. Dodávky ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy ve středu podle agentury Reuters klesly o čtvrtinu, když provozovatel ukrajinského systému pro přepravu plynu GTSOU dodávky přes Sochranovku přerušil. Tento krok zdůvodnil zásahy ruských okupačních sil do systému pro přepravu plynu, Moskva toto tvrzení odmítla.

Evropská komise (EK) uvedla, že přerušení dodávek přes Sochranovku neohrožuje zásobování Evropské unie zemním plynem. "Ačkoli to může mít vliv na část tranzitu plynu do EU, nepředstavuje to pro EU žádný bezprostřední problém v oblasti bezpečnosti dodávek," sdělila. "Současná situace je zjevně důsledkem kroků ruské strany. Ukrajina je po řadu let spolehlivým tranzitním partnerem," dodala.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že podniky, které se staly terčem ruských sankcí, nemohou dostávat plyn z Ruska. "Na tuto situaci jsme se připravili," řekl německý ministr Habeck. "Trh je schopen ruský plyn nahradit," dodal. "Tento konflikt prokazuje, že energie je zbraň," řekl také.

Evropská unie letos v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu zintenzivnila snahu o snížení závislosti na energetických dodávkách z Ruska. Dnešní údaje spolkového statistického úřadu nicméně ukázaly, že hodnota německého dovozu ropy a plynu z Ruska se v březnu meziročně zvýšila o více než polovinu na 2,4 miliardy eur (zhruba 60 miliard Kč), protože růst cen převážil nad poklesem objemu dodávek.

