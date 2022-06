Nekula chce do zákona zanést rodinné farmy a usnadnit jim tím podnikání

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Do české legislativy by se podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) měl dostat pojem rodinná farma. Řekl to na čtvrteční valné hromadě Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ), která o to dlouhodobě usiluje. Tento koncept by podle znovuzvoleného předsedy asociace Jaroslava Šebka měl výrazně zjednodušit podnikání velkého množství malých farmářů například jednoduššími podmínky pro zpracování jejich produkce, a stát by tak rozlišoval mezi malými farmáři a velkými podniky, uvedl.

Nekula uvedl, že se tímto tématem začal zabývat nedávno, poté co Česká republika dostala odpověď Evropské komise na návrh plánu zemědělských dotací na další období. "Chtěl bych to dotáhnout do konce letošního roku," uvedl k zanesení definice do legislativy. Řešit by se podle něj měly nejen aktuální problémy, kdy se hledala například podpora odvětví zemědělské výroby zasažené energetickou krizí.

Zákon by měl podle Šebka jasně definovat, co je rodinná farma i z pohledu majetkového zapojení členů jedné rodiny a mělo by se jednat o lokálně ukotvenou zemědělskou činnost. "Nejde nám o to dostat dotace, jde nám o to zjednodušit podnikání," řekl. Doplnil, že změna legislativy by mohla pomoci až 27 000 zemědělským subjektům. Malí farmáři by mohli mít například jednodušší legislativní podmínky pro zpracování své produkce. Za kvalitu podle něj ručí svým jménem vzhledem k tomu, že jsou proti velkým firmám mnohem více spjatí s určitou lokalitou, uvedl dále.

Pojem rodinná farma je podle Šebka od loňského roku součástí maďarské legislativy a do zákona ho plánuje ukotvit také slovenská vláda.

Šebek byl na valném shromáždění ve čtvrtek opětovně zvolen předsedou ASZ na další tři roky. Ve svém projevu mimo jiné řekl, že v podzimních volbách byla poražena politika bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) a bývalého ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD), která podle něj obhajovala model fungování zemědělství, jehož důsledkem bylo zhoršení pozice malých farmářů. Ocenil změnu v nastavení dotací, která podle jeho mínění přinese větší podporu malým zemědělcům.

ASZ má téměř 7500 členů, kteří obhospodařují zhruba 40 procent zemědělské půdy.

