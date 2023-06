Ministr zemědělství Nekula podle Hnutí Duha prosadil dobré změny v dotacích, i když nedostatečné

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Končící ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) prosadil dobré změny v nastavení zemědělských dotací, které byly ale oslabené výjimkami nebo odklady. V tiskové zprávě to uvedl zemědělský expert ekologického Hnutí Duha Martin Rexa. Dotace podle něj stále nepodporují hospodaření, které by odolávalo dopadům klimatické změny. Nekulovu rezignaci dnes oznámil předseda lidovců Marian Jurečka, nahradit ho má dosavadní šéf lidoveckých poslanců Marek Výborný.

Rexa ocenil, že ministerstvo zemědělství za Nekuly začalo spolupracovat s ministerstvem životního prostředí. Tuto spolupráci je podle Rexy potřeba dále posílit. "Ministerstvo zemědělství by se nemělo stavět do opozice vůči ochraně životního prostředí, ale přijmout, že jen s podporou přírody může zemědělství být skutečně dlouhodobě udržitelné," řekl.

Nekula ovšem podle něj sehrál negativní roli při vyjednávání o omezování užívání pesticidů v EU. Rexa upozornil, že jejich používání je nejvýznamnější příčinou úbytku polních ptáků. O tématu snižování spotřeby pesticidů se jednalo loni za českého předsednictví. Původně se diskutovalo o tom, že cílem Evropské komise je omezit do roku 2030 jejich spotřebu o 50 procent. Česko prosazovalo spravedlivější přístup k zemím, které již spotřebu výrazně omezily a mezi které patří i ČR. Nekula koncem loňského roku řekl, že komise má vypracovat analýzu dopadů plánu na snižování spotřeby.

Hnutí Duha kritizovalo, že se proces přípravy návrhu může zdržet a nestihne se schválit do voleb do Evropského parlamentu, kdy se vymění i komise. "Nyní tak hrozí, že se celý návrh nestihne projednat a spadne pod stůl. To by byla katastrofa a šlo by to i na vrub ministru Nekulovi," míní Rexa. Od ministerstva očekává, že dotace by měly směřovat k boji proti úbytku biodiverzity nebo obnově mezí, remízků a dalších neprodukčních ploch.

Hnutí Duha také kritizuje nedostatečné plnění závazků programového prohlášení vlády týkající se lesů. Letos by měla vzniknout novela zákona o lesích a mysliveckého zákona. Ekologové spolu mimo jiné se soukromými vlastníky lesů prosazují větší práva vlastníků lesů. "Odstranit zbytečná omezení, jako je například tlak na umělé zalesňování, a skutečně zpřísnit zásadní ekologické limity hospodaření, jako je používání holosečí a ochrana lesní půdy. V tomto směru je diskuse teprve na začátku," řekl lesnický expert hnutí Jaromír Bláha. Doplnil, že ministerstvo zemědělství se dlouhodobě brání podstatnějším změnám v zákoně o myslivosti.

reklama