Německé atomové elektrárny podle regulátora nepomohou vyřešit krizi s plynem

Břetislav Machaček 11.7.2022 20:09

Ono když si stabilitu elektrické sítě rozhasím Občasnými Zdroji Energie,

tak musím mít nějaké zálohy, které naskočí v co nejkratší době. To udělá

paroplyn a uhelka v pohotovostním stavu(zahřátá na provozní teplotu a s

obsluhou). To neudělá stabilní zdroj jakým je jaderka a vytápění nenahradí

odpadním teplem, když schází teplovod a měla by být pouze zálohou.

Ideálem je stabilita pomocí jádra + v létě využití OZE při plánovaných odstávkách JE. Paroplyn jako nouzová záloha pro nepředvídané situace

s napojením na zásobník plynu. Dosavadní systém postavený na OZE +

zálohy paroplynem tak narazil na problémy s plynem a zachraňují to pouze pohotovostní uhelky, které ale plýtvají s odpadním teplem, na které se nikdo nenapojí, pro jeho občasnost. Prostě nedomyšlené stejně jako maření odpadního tepla ze zálohových paroplynek. Být paroplyny, uhelky a JE

jako zdroje stabilní, tak vytápějí odpadním teplem i města a odpadá

pálit plyn pouze na vytápění budov. OZE rozkolísaly dodávky a zničily

ekonomickou efektivitu ostatních stálých zdrojů netržními zásahy.

Slepá ulička se stala dálnicí do propadliště bývalé prosperity a

černou můrou i pro ty chytřejší politiky.

