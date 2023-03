Německo by od roku 2024 mohlo mít zákaz instalace nových kotlů na plyn a topný olej

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | ronstik / Shutterstock Starší kotle na plyn a topný olej by měly postupně nahrazovat především tepelná čerpadla, kotle na biomasu a dálková topení.

V Německu by od příštího roku mohl začít platit zákaz instalace nových kotlů na plyn a topný olej. Počítá s tím alespoň návrh zákona, na němž pracují ministerstvo hospodářství a ministerstvo pro bydlení a výstavbu. Německá vláda chce opatřením podle veřejnoprávní televize ARD přispět ke snížení škodlivých emisí a k ochraně klimatu. Pro řadu obyvatel to může znamenat, že v příštích letech budou muset zmodernizovat své topné systémy.

Německá vláda počítá s tím, že od 1. ledna 2024 by každé nově instalované topení mělo být z nejméně 65 procent vyhříváno obnovitelnými zdroji energie. Nový návrh, který ještě může dostát změn, by od stejného data zakázal instalaci kotlů, které fungují výhradně na bázi fosilních paliv, tedy zejména plynu a topného oleje.

Výjimku by po dobu tří let měli lidé, jimž se porouchal již dříve instalovaný kotel tohoto typu. Starší kotle na plyn a topný olej by měly postupně nahrazovat především tepelná čerpadla, kotle na biomasu a dálková topení. Kompletní zákaz používání kotlů na plyn a topný olej má přijít za 30 let.

Plány dvojice ministerstev už ale teď narážejí na odpor. Opoziční konzervativní unie CDU/CSU o nich hovoří jako o typické politice zákazů ze strany Zelených a kritika se ozývá i od koaličních svobodných demokratů (FDP).

Ministr hospodářství za Zelené Robert Habeck počítá s tím, že přechod k ekologičtějším kotlům bude finančně podporovat stát.

Německo se zavázalo k tomu, že se do roku 2045 stane klimaticky neutrální zemí.

