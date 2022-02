Německo chce do roku 2035 získávat energii výhradně z obnovitelných zdrojů

Pavel Hanzl 28.2.2022 16:07 Reaguje na Miroslav Vinkler

To není možné pane Vinklere, to přece není vůbec skožité.

OZE mají určitý výkon a nejsou stabilní. Ale prozradím vám tajemství, budete ale velmi divit: Tohle ví i ti, kteří to vymýšlí a staví, je to pro vás šok, že?



Takže počítají s tím, že je nutno OZE zálohovat a po těch letech zkušeností taky ví jak a kolik. Třeba VE má řádově 20 - 30% účinnosti a v Severním moři nefouká jen pár dní v roce. A nikdy všude naráz . FVE má asi 12% a dost přesně se ví, kdy dává a kdy nedává.



Takže zcela průměrný energetik s kalkulačkou v roce si velmi rychle spočítá, kolik OZE a jak ošetřené na tohle prohlášení musí mít.



Já vím, že je to na vás složité, vy žijete ve světě prohlášení typu výstřel do tmy a zásadně bez důkazů a návazností, ale zkuste pochopit, že někteří lidé to dělají jinak.

