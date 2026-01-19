Německo nabídne rodinám s nižšími příjmy subvence na nákup elektromobilů
O subvence budou moci zájemci žádat zpětně k 1. lednu, a to na plně elektrické vozy, ale i na plug-in hybridní automobily, které splní určité podmínky. Jednou z nich bude podle Schneidera dojezd na elektřinu nejméně 80 kilometrů. "Je to silný impulz pro elektromobilitu v Německu," dodal ministr.
Subvence budou moci získat domácnosti, jejichž zdanitelný roční příjem nepřesahuje 80 000 eur (1,9 milionu Kč). Vyšší příspěvek dostanou rodiny s dětmi, u nich bude i vyšší hranice ročního příjmu, a to 90 000 eur (2,2 milionu Kč). Automobil si přitom budou moci koupit i na leasing.
O parametrech chystaných subvencí informoval už v pátek deník Bild. Týž den se měla konat i Schneiderova tisková konference, na které měl ministr oznámit podrobnosti. Na poslední chvíli ale byla zrušena a přesunuta na dnešek. Podle mluvčího ministerstva životního prostředí se na poslední chvíli objevily námitky uvnitř vlády. O víkendu se ale podařilo najít konečnou dohodu.
Prodej nových osobních automobilů s čistě elektrickým pohonem v loňském roce v Německu vzrostl o 43,2 procenta na 545 142 vozů. Jejich podíl na celkovém prodeji nových osobních aut se tak zvýšil na 19,1 procenta z předloňských 13,5 procenta. Podle odborníků však poptávka po elektromobilech v Německu navzdory loňskému silnému růstu nadále zaostává za očekáváním.
"Čísla na první pohled signalizují boom elektromobilů. Ve skutečnosti však loňský silný růst jen kompenzuje propad z roku 2024," uvedl expert na dopravu Constantin Gall z poradenské společnosti EY. Prodej elektromobilů v Německu se v roce 2024 propadl o 27,4 procenta na 380 609 vozů, protože vláda koncem roku 2023 náhle zrušila opatření na podporu poptávky.
Německo si stanovilo cíl, aby do roku 2030 na tamních silnicích jezdilo 15 milionů elektromobilů. Tento cíl se ale teď jeví jako nereálný, napsala agentura AFP. "Ukazuje se, že rozmach elektromobility v Německu, ve který se doufalo, je vleklejší a obtížnější, než se předpokládalo," uvedl Gall.
