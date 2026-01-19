https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nemecko-nabidne-rodinam-s-nizsimi-prijmy-subvence-na-nakup-elektromobilu
Německo nabídne rodinám s nižšími příjmy subvence na nákup elektromobilů

19.1.2026 11:05 | BERLÍN (ČTK)
Diskuse: 3
Foto | Gustavo Fring / Pexels
Německá vláda nabídne rodinám s nižšími příjmy subvence na nákup elektromobilů. Činit budou od 1500 do 6000 eur (zhruba 36 000 až 146 000 Kč), oznámil dnes na tiskové konferenci ministr životního prostředí Carsten Schneider. Peníze, které vláda vyčlenila, podle něj vystačí zhruba na 800 000 vozů.
 
"Je to program, kterým chceme udělat něco pro životní prostředí, pro automobilový průmysl, ale obzvlášť pro rodiny, které by si jinak nové auto, které je ekologické, nemohly dovolit," uvedl ministr.

O subvence budou moci zájemci žádat zpětně k 1. lednu, a to na plně elektrické vozy, ale i na plug-in hybridní automobily, které splní určité podmínky. Jednou z nich bude podle Schneidera dojezd na elektřinu nejméně 80 kilometrů. "Je to silný impulz pro elektromobilitu v Německu," dodal ministr.

Subvence budou moci získat domácnosti, jejichž zdanitelný roční příjem nepřesahuje 80 000 eur (1,9 milionu Kč). Vyšší příspěvek dostanou rodiny s dětmi, u nich bude i vyšší hranice ročního příjmu, a to 90 000 eur (2,2 milionu Kč). Automobil si přitom budou moci koupit i na leasing.

O parametrech chystaných subvencí informoval už v pátek deník Bild. Týž den se měla konat i Schneiderova tisková konference, na které měl ministr oznámit podrobnosti. Na poslední chvíli ale byla zrušena a přesunuta na dnešek. Podle mluvčího ministerstva životního prostředí se na poslední chvíli objevily námitky uvnitř vlády. O víkendu se ale podařilo najít konečnou dohodu.

Prodej nových osobních automobilů s čistě elektrickým pohonem v loňském roce v Německu vzrostl o 43,2 procenta na 545 142 vozů. Jejich podíl na celkovém prodeji nových osobních aut se tak zvýšil na 19,1 procenta z předloňských 13,5 procenta. Podle odborníků však poptávka po elektromobilech v Německu navzdory loňskému silnému růstu nadále zaostává za očekáváním.

"Čísla na první pohled signalizují boom elektromobilů. Ve skutečnosti však loňský silný růst jen kompenzuje propad z roku 2024," uvedl expert na dopravu Constantin Gall z poradenské společnosti EY. Prodej elektromobilů v Německu se v roce 2024 propadl o 27,4 procenta na 380 609 vozů, protože vláda koncem roku 2023 náhle zrušila opatření na podporu poptávky.

Německo si stanovilo cíl, aby do roku 2030 na tamních silnicích jezdilo 15 milionů elektromobilů. Tento cíl se ale teď jeví jako nereálný, napsala agentura AFP. "Ukazuje se, že rozmach elektromobility v Německu, ve který se doufalo, je vleklejší a obtížnější, než se předpokládalo," uvedl Gall.

Německý stát nákup elektromobilů podporoval už dříve. Podporu zrušila předchozí vláda kancléře Olafa Scholze kvůli úsporám na konci roku 2023. Prodej elektromobilů v Německu se pak v roce 2024 propadl o 27,4 procenta na 380 609 vozů.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (3)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jan Šimůnek

19.1.2026 14:03
Typičtí socialisté: Jedněm peníze ukradnou, jiným je darují.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

19.1.2026 14:13
no jo no, Německo si vypůjčilo a tedy vytvořilo dluh 500 miliard euro a jak to vypadá, tak je prožere...
Odpovědět
pk

pepa knotek

19.1.2026 14:23
Na plug-in tu nižší dotaci oproti minulé možná někdo využije, ale čisté elektro si žádný chudák nekoupí, protože tržní hodnota vozu po uplynutí záruky na baterii klesne tak, že je to neprodejný elektroodpad. Ostatně německá dealerství jsou plná elektromobilů z předchozí dotační vlny, kterých se majitelé raději brzy zbavili, vzhledem k dotaci až tolik netratili, prostě si to rok, dva vyzkoušeli a zjistili, že jim to nevyhovuje, není to technologie pro každého.
Odpovědět
 
Pražská EVVOluce

