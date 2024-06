Německo podle expertní rady zřejmě nesplní klimatické cíle pro rok 2030

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Německo i přes značnou redukci emisí oxidu uhličitého (CO2) zřejmě nesplní svůj klimatický cíl pro rok 2030, který počítá se snížením emisí o 65 procent oproti roku 1990. V dnes zveřejněném posudku to uvedla německá nezávislá expertní rada pro klimatické otázky. Ještě v březnu přitom spolkový ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck prohlašoval, že Německo je na dobré cestě závazek pro rok 2030 naplnit. Rada obšem podle nynějších výpočtů nepředpokládá ani dosažení uhlíkové neutrality do roku 2045, jak si Německo vytyčilo."Po prověrce dat může expertní rada potvrdit, že celkové emise do roku 2030 výrazně poklesnou, ale zřejmě se nesníží o tolik, jak uvádějí projekční údaje," řekl na dnešní tiskové konferenci šéf rady Hans-Martin Henning. Rada na žádost vlády prověřovala propočty Spolkového úřadu pro životní prostředí (UBA), na jejichž základě Habeck v březnu řekl, že Německo může klimatické cíle pro rok 2030 splnit.

UBA v prognóze z letošního března uvádí, že Německo emise do roku 2030 sníží o 64 procent, takže 65procentní cíl bude mít na dosah. Tento propočet Habeck označil za dobrou zprávu. Poznamenal, že země je na správné cestě. "A to s ekonomikou, která se zotavuje," řekl. V minulých letech totiž ke snižování emisí CO2 výrazně napomohl hospodářský útlum.

Odhadovaná data o budoucích emisích, ze kterých propočty vycházejí, jsou podle rady nejistá. "Expertní rada považuje projektované emise v sektorech energetiky, správy budov a dopravě a s omezeními i v průmyslu za podhodnocená," řekl Henning. "V konečném součtu nemůžeme z projekčních dat z roku 2024 pro roky 2021 až 2030 potvrdit dosažení cíle, naopak předpokládáme jeho nesplnění," dodal.

Vláda by se podle doporučení komise měla soustředit i na návazné klimatické cíle po roce 2030, protože propočty ukazují jejich neplnění i v další dekádě do roku 2040 a také nedosažení klimatické neutrality do roku 2045. Stavu, kdy emise oxidu uhličitého budou v rovnováze s jejich neutralizací, podle expertní rady nedosáhne Německo možná ani do roku 2050. "Chybí dlouhodobá strategie k dosažení uhlíkové neutrality pro období po roce 2030," dodala místopředsedkyně rady Brigitte Knopfová.

Rada jako nezávislé odborné grémium už v loňském posudku kritizovala vládní klimatický program jako nedostatečný. Henning tehdy prohlásil, že vláda pracuje s nadhodnocenými očekáváními.

