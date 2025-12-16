Německý kancléř Merz přivítal zmírnění plánu na zákaz spalovacích motorů
"Je dobře, že komise po jasném signálu spolkové vlády nyní otevírá regulaci v automobilové branži," uvedl Merz. Strany německé vlády - konzervativní CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) - na konci listopadu našly kompromis a uvedly, že budou v EU prosazovat zmírnění zákazu prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035. Dosáhnout chtěly mimo jiné toho, aby bylo nadále možné prodávat automobily s vysoce efektivními spalovacími motory či vozy s hybridním pohonem. Merz poslal následně předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové dopis s tímto požadavkem.
Merz také uvedl, že návrh Evropské komise bude německá vláda ještě podrobně studovat. Nesmí podle něj ale vést k nárůstu byrokracie. "Platí to především pro navrhovanou úpravu ohledně služebních vozů: Nové zákonné kvóty pro typy vozů ve flotilách služebních vozů nadále odmítáme," uvedl. "Potřebujeme inovace a flexibilitu místo zákazů. Jen tak budeme úspěšní v udržitelné ochraně klimatu," dodal Merz.
Úřad francouzského prezidenta Emmanuela Macrona podle agentury AFP považuje návrh Evropské komise za vyvážený, neboť je v rovnováze mezi flexibilitou, kterou "někteří požadovali", a francouzskými požadavky na upřednostnění francouzské výroby.
Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. Mnoho českých firem patří mezi subdodavatele německých automobilek, které se potýkají s konkurencí z Číny i s potížemi při přechodu k elektromobilitě.
reklama