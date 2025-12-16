https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nemecky-kancler-merz-privital-zmirneni-planu-na-zakaz-spalovacich-motoru
Německý kancléř Merz přivítal zmírnění plánu na zákaz spalovacích motorů

16.12.2025 20:21 | ŠTRASBURK (ČTK)
Palubní deska hybridního automobilu Fisker.
Německý kancléř Friedrich Merz přivítal dnešní oznámení Evropské komise, že zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Větší otevřenost novým technologiím a více flexibility jsou podle něj správnými kroky, které dokážou skloubit klimatické cíle, realitu trhu, zájmy podniků a ochranu pracovních míst. Podle Francie je nový návrh vyvážený.
 
Nový návrh požaduje, aby se emise oxidu uhličitého (CO2) u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno. Určitá nová auta se spalovacími motory se tak po tlaku automobilek budou moci i nadále prodávat, konkrétně plug-in hybridy či auta s prodlužovačem dojezdu REX, což jsou elektromobily, které mají malý spalovací motor pro dobíjení baterie.

"Je dobře, že komise po jasném signálu spolkové vlády nyní otevírá regulaci v automobilové branži," uvedl Merz. Strany německé vlády - konzervativní CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) - na konci listopadu našly kompromis a uvedly, že budou v EU prosazovat zmírnění zákazu prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035. Dosáhnout chtěly mimo jiné toho, aby bylo nadále možné prodávat automobily s vysoce efektivními spalovacími motory či vozy s hybridním pohonem. Merz poslal následně předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové dopis s tímto požadavkem.

Merz také uvedl, že návrh Evropské komise bude německá vláda ještě podrobně studovat. Nesmí podle něj ale vést k nárůstu byrokracie. "Platí to především pro navrhovanou úpravu ohledně služebních vozů: Nové zákonné kvóty pro typy vozů ve flotilách služebních vozů nadále odmítáme," uvedl. "Potřebujeme inovace a flexibilitu místo zákazů. Jen tak budeme úspěšní v udržitelné ochraně klimatu," dodal Merz.

Úřad francouzského prezidenta Emmanuela Macrona podle agentury AFP považuje návrh Evropské komise za vyvážený, neboť je v rovnováze mezi flexibilitou, kterou "někteří požadovali", a francouzskými požadavky na upřednostnění francouzské výroby.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. Mnoho českých firem patří mezi subdodavatele německých automobilek, které se potýkají s konkurencí z Číny i s potížemi při přechodu k elektromobilitě.

